Qué beneficio tendría Club América con la salida de Raphael Veiga: el punto positivo que muchos no vieron

Mientras muchos se preguntan por las bajas del Club América, la posible salida de Raphael Veiga también abre una oportunidad para la directiva azulcrema de cara al Clausura 2027. El mediapunta brasileño regresaría a Palmeiras en diciembre, pero su partida tendría un efecto positivo en las finanzas del equipo mexicano.

Así como se esperan varios cambios en el América, la salida del futbolista de 31 años permitiría liberar una parte importante del presupuesto destinado a su plantilla. Las Águilas evitarían pagar su transferencia definitiva y dejarían de cubrir el salario del brasileño, recursos que podrían utilizar para reforzar otras posiciones.

América en el Apertura 2026 ¿Qué jugador es el de máxima confianza del América? (X: América)

Raphael Veiga sería uno de los jugadores que saldría del América

El América ya habría comunicado a Palmeiras que no continuará con Raphael Veiga, quien volvería al club brasileño, propietario de su carta. La operación representaría un ahorro importante para la institución mexicana.

El equipo tenía que desembolsar alrededor de 6.6 millones de dólares para comprar sus derechos deportivos. Además, la directiva dejaría de pagar el salario del mediapunta. Ese margen económico podría facilitar la llegada de nuevos refuerzos para el siguiente torneo.

Raphael Veiga, delantero de Palmeiras

Aunque inicialmente se podría pensar en buscar otro futbolista para ocupar el lugar de Veiga, la prioridad del entrenador Guillermo Almada estaría en incorporar un mediocentro defensivo que aporte recuperación, recorrido y capacidad para participar en las transiciones.

¿Cuánto gana Raphael Veiga en el América?

Raphael Veiga percibe un salario aproximado de 2.7 millones de dólares anuales en el Club América. Si se va, el América dejaría de gastar dinero en su sueldo, siendo que no es importante para el cuerpo técnico.

Por lo tanto, su salida permitiría liberar ese compromiso salarial, además de evitar el desembolso de 6.6 millones de dólares que implicaba su compra definitiva. Entre ambos conceptos, el club tendría mayor margen financiero para planificar el mercado de fichajes rumbo al Clausura 2027.

Raphael Veiga Raphael Veiga no termina de despegar en el América (Crédito: Getty Images)

Los números de Raphael Veiga en el Club América

De acuerdo a los dato de BeSoccer, los números de Raphael Veiga en el Club América han sido los siguientes: