¿Qué necesita México para avanzar a semifinales de la Concacaf Nations League 2026?

La Selección Mexicana brindó un partido desastroso al recibir tres goles antes de la hora de partido de Jamaica, que pudo revertir en la recta final del encuentro con un par de anotaciones, este sábado 14 de noviembre en la Ida de los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

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Lo que necesita México para avanzar a Semifinales de la Concacaf Nations League

México perdió 3-2 en el Estadio Nacional de Kingston en la Ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League y disputará la Vuelta este martes 17 de noviembre en la cancha del Estadio BBVA de Guadalupe Nuevo León en donde el cuadro nacional necesitará golear si quiere seguir avanzando.

La Selección Mexicana necesitará ganar por un gol en la Sultana del Norte y esperar a que Jamaica no convierta para avanzar a las Semifinales del certamen ninguno.

La regla del gol de visitante ayudaría a México para calificarse a la siguiente ronda, siempre y cuando los caribeño no conviertan en Monterrey.

En caso de terminar empatados en el marcador global, incluyendo los goles como visitante, el partido de Vuelta se alargaría a los tiempos extras y posterior tanda de penales.

Cabe señalar que además del pase a las Semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf, también estará en juego el boleto a la Copa Oro 2027 y en caso de no avanzar México tendrá que disputar una Eliminatoria adicional para buscar su pase al torneo.

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