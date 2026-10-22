¿Qué necesita Pumas para meterse a liguilla en medio de crisis de resultados?

El presente de los auriazules es preocupante en muchos aspectos. Y es que ciertos clubes no funcionan de manera ideal, pero han conseguido los resultados positivos. Sin embargo, Pumas suma un triunfo en sus últimos 6 compromisos de la liga mexicana. Con esto, el cierre de torneo se convierte poco a poco en una pesadilla digna de un mes como octubre. Así luce el panorama del final de la temporada regular de la Liga BBVA MX.

Toluca vs Tijuana| Resumen y Goles | Highlights | J13 | Apertura 2026 | Liga MX | Azteca Deportes

¿Qué necesita Pumas para meterse a la liguilla del Apertura 2026?

Tras un serio análisis, muchos indican que la temporada de los Pumas está prácticamente terminada. El club todavía tiene 4 compromisos, situación que les permite pensar en la suma de 12 unidades, sin embargo tendría que ser un desempeño casi perfecto para alcanzar y superar a los clubes que se encuentran en las posiciones bajas de los clasificados a liguilla.

Por ejemplo, aunque hay 4 clubes con un duelo pendiente (2 partidos en total), los del Pedregal están a 4 unidades de los últimos clasificados. Con 16 puntos, los dirigidos de Esteban Solari tienen a Querétaro y a los Rayados de Monterrey como objetivo. Aunque estos dos clubes justamente tienen un enfrentamiento pendiente, lo cual podría cambiar el panorama de esos últimos sitios de clasificación.

El problema de esta situación es que los Pumas de la UNAM no son los únicos “al alcance” de los últimos puestos de la fiesta grande del futbol nacional. Arriba de ellos se encuentran los Xolos (17 unidades) y Santos (19 unidades). Mientras que San Luis y Puebla cuentan con los mismos 16 puntos.

¿Cuáles son los últimos partidos de Pumas en fase regular del Apertura 2026?

Mientras que en un tema que puede verse como negativo, los rivales con los que Pumas cerrará su fase regular hacen pensar a muchas opiniones que no se alcanzará la cuota necesaria de puntos.