Así queda la tabla de posiciones de la Liga BBVA MX después de la jornada 13 del Apertura 2026

Los dos equipos más populares del futbol mexicano lideran la tabla general del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El Club América es líder con 27 unidades, seguido de las Chivas del Guadalajara con cuatro puntos menos (23). El Deportivo Toluca volvió a dejar puntos tras empatar en casa con los Xolos de Tijuana, mientras que, Rayados de Monterrey ya es séptimo de la general gracias a su goleada a la Franja en Puebla.

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El León sacó una victoria importante en la cancha de los Tigres y no suelta la quinta posición. Por otro lado, Gallos Blancos cayó de nueva cuenta y se sujeta con las uñas a la octava plaza gracias a sus 20 puntos. Aunado a ello, los Pumas de la UNAM se complicaron el torneo debido a su caída en Torreón ante un Santos Laguna que aprovechó una expulsión al primer minuto de Nathan Silva que desencadenó una polémica pena máxima.

Tabla general del Apertura 2026

América — 27 puntos (12 PJ)

Chivas — 23 puntos (13 PJ)

Cruz Azul — 23 puntos (13 PJ)

Toluca — 22 puntos (13 PJ)

León — 21 puntos (13 PJ)

Atlas— 20 puntos (12 PJ)

Monterrey — 20 puntos (12 PJ)

Querétaro — 20 puntos (12 PJ)

Santos Laguna — 19 puntos (12 PJ)

Xolos de Tijuana — 17 puntos (12 PJ)

Pumas — 16 puntos (12 PJ)

Atlético de San Luis — 16 puntos (13 PJ)

Puebla — 16 puntos (13 PJ)

Tigres — 14 puntos (13 PJ)

Atlante — 14 puntos (13 PJ)

Pachuca — 13 puntos (12 PJ)

Necaxa — 9 puntos (13 PJ)

FC Juárez — 4 puntos (13 PJ)

Jornada 14 del Apertura 2026

Viernes 23 de octubre

Necaxa vs FC Juárez — 19:00 hrs — Estadio Victoria (Aguascalientes)

Atlante vs Atlético de San Luis — 21:00 hrs — Estadio Banorte (CDMX)

Sábado 24 de octubre

León vs Toluca — 17:00 hrs — Estadio León

Monterrey vs Chivas — 19:00 hrs — Estadio BBVA (Guadalupe)

Pumas vs Tigres — 21:10 hrs — Estadio Olímpico Universitario (CDMX)

Domingo 25 de octubre

Atlas vs Puebla — 17:00 hrs — Estadio Jalisco (Guadalajara)

Querétaro vs Cruz Azul — 19:00 hrs — Estadio Corregidora (Querétaro)

América vs Pachuca — 19:05 hrs — Estadio Banorte (CDMX)

Tijuana vs Santos Laguna — 21:10 hrs — Estadio Caliente (Tijuana)

Cabe destacar que, tendremos dos duelos de alta importancia el día sábado 24 de octubre y que implican a los dos equipos de Nuevo León. Primero, los Rayados de Monterrey recibirán a las Chivas en un partido que implica a dos conjuntos en zona de liguilla. Más tarde, Pumas y Tigres se medirán en la capital con la firme intención de sacar unidades y soñar con la fasa final del Apertura 2026.

