Toluca vs Tijuana: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY míercoles 21 de octubre, partido de la jornada 13 de la Liga BBVA MX, marcador online

Los Diablos Rojos del Toluca abren las puertas de su casa para recibir a los Xolos de Tijuana en uno de los duelos más atractivos de la jornada 13 del Apertura 2026. El cuadro choricero de momento está en el cuarto lugar con 21 unidades, mientras que, el equipo de la frontera norte del país está en la décima posición en el pelotón de los 16 puntos.

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