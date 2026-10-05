Estos son los jugadores más caros de los 4 grandes de la Liga BBVA MX; ¿quién es el más costoso?

El futbol mexicano ha sido fortalecido en buena medida con la incorporación de figuras mundiales. La realidad es que muchos equipos han logrado fichajes de poderío, lo cual se traduce en la movilización de millones de pesos. Ante eso, de cara a la última parte del Apertura 2026, estos son los jugadores más caros de los 4 grandes. ¿Quién concretará un mejor torneo?

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¿Quiénes son los jugadores más caros de los 4 grandes?

El extenso mercado de fichajes en la Liga BBVA MX terminó hace poco menos de un mes y este mega parón de selecciones permitió un análisis mesurado de lo que aconteció hasta el momento en el Apertura 2026. Ante dicha situación, los denominados 4 grandes tienen listos sus planteles para buscar su clasificación a liguilla y pelear por el título de la liga.

Ante dicha situación, estos son los jugadores más caros de América, Chivas, Cruz Azul y Pumas… y qué tanta relevancia tienen en los sistemas de sus equipos.

Carlos Álvarez - 15 millones de euros

Roberto Alvarado - 12 millones de euros

Erik Lira - 12 millones de euros

Robert Morales - 7 millones de euros

En el caso de Lira y el Piojo, son elementos emblema de sus respectivas instituciones y han tenido ofertas para salir al extranjero. En el caso de Robert Morales, el ariete paraguayo encontró su sitio en México tras no ser tan tomado en cuenta ante la dura competencia del Toluca. Mientras que Carlos llegó a la liga mexicana con la misión de llenar el mote de fichaje bomba que muchos le colocaron encima.

@gerry86535 Así juega la nueva estrella del club américa Carlos Alvarez. ♬ sonido original - Radio_mz

¿Quiénes son los jugadores más caros de la Liga BBVA MX?

Pese a que el valor del español que llegó al América es alto, no es el más caro. El futbolista que encabeza el listado de los jugadores más costosos del balompié mexicano es la joya de 17 años. Gilberto Mora fue tasado en una cifra de 25 millones de euros tras lo acontecido en la Copa del Mundo. Y el segundo más caro… efectivamente es el refuerzo estelar de la plantilla de Guillermo Almada.