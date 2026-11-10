Rafa Márquez debuta en partidos oficiales con México: rivales y dónde ver gratis

La etapa de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana dejará atrás los partidos de preparación para entrar en terreno de competencia. Este sábado 14 de noviembre, el combinado nacional visitará a Jamaica en Kingston para disputar el encuentro de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-27.

El compromiso representa el primer partido oficial de Márquez como entrenador de México y llega con una cuenta pendiente que conseguir su primera victoria al frente del equipo nacional.

El exdefensa del Barcelona y capitán del equipo Tricolor ha dirigido cuatro encuentros desde que asumió el cargo, con un balance de dos empates y dos derrotas. Los resultados todavía no le permiten celebrar un triunfo, por lo que la visita al territorio caribeño tendrá un significado especial.

La eliminatoria ante Jamaica será, además, el primer desafío competitivo de una etapa que tiene como objetivo construir un equipo capaz de competir en los próximos compromisos internacionales.

¿Cuándo y dónde juega México contra Jamaica?

La eliminatoria comenzará en territorio caribeño. Jamaica recibirá al conjunto mexicano en el Estadio Nacional de Kingston, en un partido que puede marcar el rumbo de la serie.

La transmisión estará disponible EN VIVO y GRATIS a través de las plataformas digitales de Azteca Deportes y su aplicación, con la narración y el análisis del equipo de transmisiones.

México tendrá dos partidos para buscar el pase al Final Four

El enfrentamiento contra Jamaica no será un partido aislado. La serie de cuartos de final se disputará a visita recíproca y el Tricolor tendrá la ventaja de cerrar en casa.

El segundo encuentro está programado para el martes 17 de noviembre, a las 20:30 horas, en el Estadio Monterrey.

¡Gilberto Mora y Alexis Vega, entrenando juntos! 🇲🇽



Dos futbolistas con mucha calidad en la cancha. Por un lado, Gilberto Mora quien ha demostrado grandes condiciones tanto con Xolos como con la Selección Mexicana; mientras que Alexis Vega se ha convertido en uno de los… pic.twitter.com/d2U4Krl0m7 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 10, 2026

El ganador del marcador global avanzará al Final Four de la Concacaf Nations League, cuyas finales están previstas del 25 al 28 de marzo de 2027. Además, la eliminatoria representa un paso importante rumbo a la Copa Oro 2027.

Para afrontar el compromiso, Márquez convocó a 28 futbolistas. Entre los nombres que destacan aparecen Jesús Corona, quien regresa a la Selección Mexicana, y Julián Quiñones, además de Santiago Gimenez y Armando González en la zona ofensiva.