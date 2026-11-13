Rafa Márquez REVELA si Juan Brunetta será convocado a la Selección Mexicana: “No es elegible”

Rafael Márquez salió al paso sobre los rumores de una posible convocatoria de Juan Brunetta, mediocampista argentino de Tigres que ha sido vinculado con la Selección Mexicana. El DT, que afrontará su primer partido oficial el sábado con México visitando vs Jamaica, señaló que no convoca al medio por que no es elegible.

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“Es extranjero, es un jugador importante (para Tigres), pero no es elegible (para la Selección Mexicana)”, explicó brevemente Márquez, quien dijo que no había escuchado los rumores en medios de comunicación de la posible llamado de Brunetta.

El ex DT de divisiones inferiores del Barcelona también cuestionado sobre si habrá un límite de extranjeros en su ciclo con México. Dijo que no “siempre y cuando sean mexicanos”, podrán ser tomados en cuenta.

En otra parte de la conferencia de prensa, tomó como ejemplo a Julián Quiñones -quien marcó cuatro goles para México en el Mundial 2026- del que dijo que más allá de su status como naturalizado, está pasando por un buen momento por en su club el Al-Qadsiah, con el que ha anotado cuatro goles en la Champions League de Asia y recientemente fue nominado al Balón de Oro 2026.

¿Cuándo y a qué hora se jugará el Jamaica vs México de la Nations League de la Concacaf 2026?

El partido entre Jamaica vs México, por la ida de los cuartos de final de la Nations League de la Concacaf 2026 se jugará el sábado 14 de noviembre, en punto de la 7pm, tiempo de la Ciudad de México.

El partido se realizará en el Estadio Nacional de Kingston, inmueble en el que los Reggae Boys fungen como locales. el partido de vuelta se realizará en el estadio BBVA de Monterrey, donde el cuadro de Rafa Márquez buscará sellar su pase a semifinales.

¿Dónde ver el México vs Jamaica GRATIS por la Nations League de la Concacaf 2026?

Los partidos de los cuartos de final de la Nations League de la Concacaf 2026 entre México vs Jamaica serán transmitidos completamente GRATIS a través de TV Azteca. Estos se podrán ver por el sitio de Azteca 7 y la app de TV Azteca en vivo.