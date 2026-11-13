Jamaica vs México: fecha, horario, dónde ver y estadio del partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League

La Selección Mexicana comienza su camino en los cuartos de final de la Concacaf Nations League con una visita a Jamaica. El partido de ida se disputará este sábado 14 de noviembre en el Estadio Nacional de Kingston, donde el equipo de Rafael Márquez buscará un resultado que le permita resolver la eliminatoria en casa.

El encuentro comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión de TV Azteca iniciará a las 18:50 horas por Azteca Siete y la app Azteca en Vivo, para seguir el partido en directo.

El escenario será el National Stadium, también conocido como Independence Park, ubicado en Kingston. El inmueble recibirá el primer capítulo de una serie que terminará el martes 17 de noviembre en el Estadio Monterrey, casa de Rayados.

La primera prueba oficial de Rafael Márquez

El partido representa un examen importante para Rafael Márquez. Después de cuatro encuentros amistosos sin conseguir una victoria, el entrenador mexicano afrontará su primera eliminatoria oficial al frente del Tricolor. En esa preparación, México perdió ante Estados Unidos y Chile, además de empatar frente a Colombia y Perú.

David Medrano 🤝 Julián Quiñones



El abrazo en su llegada a Jamaica, para disputar la CONCACAF Nations League 🫂#MiSelecciónAzteca



🔴 La IDA Jamaica vs México EN VIVO a las 6:50 PM el sábado 14 de noviembre en Azteca 7 y https://t.co/tF3acdTM2g 🇯🇲🆚🇲🇽 pic.twitter.com/Ai4myhEicm — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 13, 2026

Jamaica terminó en el segundo lugar del Grupo B de la Liga A y consiguió su boleto a cuartos de final después de una fase de grupos en la que sumó siete puntos. México, por su parte, accedió directamente a esta ronda por su posición en el ranking de Concacaf.

La serie se disputará a ida y vuelta. El ganador del marcador global avanzará al Final Four de la Nations League, programado del 25 al 28 de marzo de 2027 en Los Ángeles, y obtendrá su clasificación directa a la Copa Oro 2027. Los equipos eliminados tendrán que disputar la fase preliminar del torneo regional.