Falló el gol de campo del triunfo, las redes se burlaron de él y los Rams lo dejaron sin trabajo

Harrison Mevis tenía en su pierna derecha la oportunidad de convertirse en el héroe de Los Angeles Rams. Un gol de campo en tiempo extra podía darle la victoria a su equipo sobre los Buffalo Bills, pero la patada fue bloqueada y el desenlace terminó por costarle mucho más que un partido.

Los Rams perdieron 37-34 y, menos de 24 horas después, trascendió que la franquicia decidió prescindir de sus servicios. El pateador pasó de tener la posibilidad de celebrar frente a miles de aficionados a convertirse en blanco de críticas y burlas en redes sociales.

I'm never deleting this app 😭😭 https://t.co/DyRKDBU6bR — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) October 13, 2026

The Rams escorting Harrison Mevis out of the practice facility: https://t.co/4kI1NTEHh1 — Sleeper (@SleeperHQ) October 13, 2026

La decisión fue adelantada por diversos medios de comunicación como The Athletic. Los Rams planean contratar a Blake Grupe, procedente del equipo de prácticas de los New York Jets, para ocupar el lugar de Mevis.

El desenlace fue especialmente doloroso porque el intento bloqueado representó su segundo gol de campo desperdiciado de la noche y el cuarto en los primeros cinco partidos de la temporada 2026, la cifra más alta entre los pateadores de la NFL.

Mevis había convertido solamente cinco de nueve intentos en lo que iba de la campaña. Su efectividad del 55.6% contrastaba con el rendimiento que había mostrado meses atrás, cuando parecía haber solucionado los problemas de los equipos especiales de Los Ángeles.

El entrenador Sean McVay anticipó las consecuencias después de la derrota ante Buffalo.

“En los equipos especiales, especialmente en los goles de campo para el punto extra, no estuvimos ni cerca de ser lo suficientemente buenos. Nos costó el partido esta noche”, declaró McVay.

De héroe a villano

La caída de Mevis resulta más llamativa por sus antecedentes. Apenas la temporada anterior había llegado a Los Ángeles como una solución de emergencia para reemplazar a Joshua Karty, quien también había atravesado problemas con sus patadas bloqueadas.

Mevis respondió con 18 goles de campo convertidos en 19 intentos entre la temporada regular y la postemporada, una efectividad del 94.7% que lo convirtió en una pieza confiable para McVay.

Su momento más importante llegó frente a los Chicago Bears, cuando conectó un gol de campo de 42 yardas en tiempo extra para darle a los Rams una victoria en la ronda divisional de la Conferencia Nacional.

Aquella patada extendió las aspiraciones de Los Ángeles en los playoffs. Meses después, otra jugada en tiempo extra, esta vez con un desenlace completamente diferente, precipitó su salida de la organización.

Mevis pasó de convertir 18 de 19 intentos a fallar cuatro de sus primeros nueve intentos en la nueva temporada. La falla en Monday Night, le costó el trabajo.

