Rayados de Monterrey vs Pachuca: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 18 de octubre, partido de la Jornada 12 de la Liga BBVA MX; marcador online

Los Rayados de Monterrey reciben este domingo 18 de octubre al Pachuca en la cancha del Estadio BBVA de Guadalupe, Nuevo León en duelo de la Jornada 12 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, en el compromiso que cierra la actividad de esta fecha.

Regios y Tuzos protagonizan una encarnizada rivalidad desde que el equipo hidalguense les arrebatara el título de campeones del Clausura 2016 con un gol de último minuto en la cancha del Gigante de Acero, una cicatriz que no ha cerrado para los del norte.

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¿A qué hora juegan Rayados vs Pachuca por la Jornada 12?

Rayados y Pachuca cerrarán la actividad de la Jornada 12 del Apertura 2026 este domingo 18 de octubre con un compromiso programado para arrancar en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.