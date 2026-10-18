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“El campeón está de regreso”, la CONTUNDENTE amenaza que mandó técnico campeón de Liga MX rumbo a la Liguilla del Apertura 2026

Tras golear a su rival por 5 goles, el técnico ha dado un mensaje en plena conferencia de prensa post partido rumbo al cierre de la fase regular del torneo

Almada vs Huiqui
|IA

Escrito por: Sebastian Cortés

En conferencia de prensa, tras la contundente goleada de Cruz Azul a los Bravos de Juárez por marcador de 5-0, el director técnico Joel Huiqui mandó un mensaje directo a toda la Liga MX: "El campeón está de regreso".

Tras coronarse en el Clausura 2026 y ganar el Campeón de Campeones, La Máquina ha ido de más a menos con altibajos a lo largo del torneo Apertura 2026. Actualmente, al cierre de la Jornada 12, el equipo se encuentra en la quinta posición de la tabla general con 20 puntos, producto de un récord de 6 victorias, 2 empates y 4 derrotas.

El estratega mexicano destacó el nivel y la profundidad de su plantilla en este último encuentro: "Los equipos grandes se van armando desde su base, desde la gente que no juega y cuando entra de cambio o cuando entra de inicio intenta hacer lo mejor. Yo creo que es un gran ejemplo. El equipo está comprometido, como bien dices, el campeón está de regreso y estamos listos para el próximo partido".

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Esta victoria representó un verdadero respiro para Cruz Azul. A pesar del gran plantel, los celestes no habían conseguido ganar en sus últimos compromisos, arrastrando una racha de dos empates y una derrota ante rivales de alta exigencia. Previamente, tras igualar 3-3 frente a los Pumas de la UNAM en la Jornada 11, el propio técnico había advertido ante los medios que todos los jugadores tendrían que ganarse su lugar en la alineación.

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En la cancha del Estadio Banorte, se notó que las modificaciones de Joel Huiqui a su cuadro titular funcionaron a la perfección. Al llevarse una ventaja de 3-0 al medio tiempo, el entrenador pudo darle minutos a jóvenes prospectos del primer equipo, controlando el juego para asegurar tres puntos.

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|Instagram: Joel Huiqui

¿Qué sigue para Cruz Azul en el Apertura 2026?

Para el cierre de la fase regular del Apertura 2026, el calendario presenta un reto importante para la escuadra capitalina, con encuentros que en el papel lucen complicados al disputar cuatro visitas y un solo partido en casa:

  • Jornada 13: El equipo visitará al Pachuca el miércoles 21 de octubre a las 9:00 p.m.
  • Jornada 14: El domingo 25 de octubre a las 8:00 p.m., jugarán nuevamente de visita frente a Querétaro.
  • Jornada 15: Tendrán su único compromiso como locales en esta recta final al recibir a Club León el domingo 1 de noviembre a las 7:00 p.m.
  • Jornada 16: Viajarán para enfrentar a Tigres UANL el 7 de noviembre a las 6:00 p.m.
  • Jornada 17: Concluirán su participación en la fase regular con una visita a Guadalajara (Chivas), programada para el 22 de noviembre a las 6:07 p.m.

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