HORA EXACTA para ver Tampa Bay Rays vs Milwaukee Brewers, Juego 1 de la Serie Mundial 2026 de la MLB; dónde participa el mexicano Jonathan Aranda

La espera terminó. La Serie Mundial 2026 comienza este viernes 23 de octubre a las 18:00 horas tiempo de la Ciudad de México con un duelo que promete una historia diferente a la de los enfrentamientos entre las franquicias más poderosas de las Grandes Ligas. Los Tampa Bay Rays y los Milwaukee Brewers disputarán el primer juego de una serie al mejor de siete, con la oportunidad de conquistar por primera vez el campeonato de la MLB.

Para México, uno de los focos estará en Jonathan Aranda. El pelotero tijuanense tendrá la oportunidad de formar parte del escenario más importante del beisbol, mientras Tampa Bay busca dar el primer golpe como visitante en Milwaukee.

¿A qué hora empieza el Juego 1 de la Serie Mundial 2026 y en qué estadio se disputa?

El primer lanzamiento está programado para las 18:00 horas, tiempo del centro de México, este viernes 23 de octubre. El encuentro se disputará en el American Family Field, casa de Milwaukee, que tendrá la ventaja de localía por haber terminado la temporada regular con el mejor récord de las Grandes Ligas.

It all begins Friday! Who will win the #WorldSeries for the first time? 🏆 https://t.co/Prj7FU9WuN — MLB (@MLB) October 23, 2026

Una Serie Mundial que garantiza un campeón inédito

La edición 2026 del Clásico de Otoño tiene un atractivo histórico. Ni Tampa Bay ni Milwaukee han ganado una Serie Mundial. Los Rays perdieron las ediciones de 2008 y 2020, mientras que los Brewers regresan a esta instancia por primera vez desde 1982, cuando cayeron ante los St. Louis Cardinals.

Desde 1980 no se enfrentaban en la Serie Mundial dos equipos que buscaban su primer título.

Los caminos de ambos equipos también explican por qué este enfrentamiento resulta inesperado. Milwaukee barrió a los Dodgers de Los Ángeles en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, mientras que Tampa Bay necesitó seis juegos para eliminar a los Cleveland Guardians y quedarse con el banderín de la Liga Americana.

La serie enfrentará dos estilos que priorizan la velocidad, la presión sobre la defensa y la capacidad de fabricar carreras. Los Rays han recurrido al toque de bola y al juego agresivo en las bases; los Brewers también han encontrado formas de avanzar corredores y aprovechar cada oportunidad.

Jacob Misiorowski abre por Milwaukee con una velocidad que desafía los límitesEl primer duelo de la serie tendrá un ingrediente especial en el montículo. Jacob Misiorowski será el encargado de abrir por Milwaukee, con una recta que ha alcanzado las 105.5 millas por hora durante la temporada, una velocidad que lo convierte en uno de los lanzadores más explosivos de las Grandes Ligas.

Tampa Bay tendrá como probable abridor a Nick Martínez. El enfrentamiento coloca a un lanzador de enorme potencia frente a un equipo que buscará encontrar la manera de incomodarlo, alargar los turnos y aprovechar cualquier oportunidad para poner corredores en circulación.

La Serie Mundial también estrenará una novedad tecnológica. Será la primera edición en la que se utilizará el sistema automatizado para revisar decisiones de bolas y strikes, conocido como árbitros robot. Además, podría convertirse en la primera Serie Mundial disputada íntegramente bajo techo.

Jonathan Aranda, el mexicano que buscará dejar huella en el Clásico de Otoño

Para México, la atención estará puesta en Jonathan Aranda. El primera base nacido en Tijuana llega a la Serie Mundial después de firmar la mejor temporada regular de su carrera, con promedio de bateo de .274, 22 cuadrangulares y 92 carreras producidas.

Aranda tendrá la oportunidad de disputar el campeonato con los Rays y de sumarse a la lista de peloteros mexicanos que han llegado al escenario más importante del beisbol. Su presencia agrega un motivo especial para seguir una serie en la que ambos equipos buscan abrir una nueva página en su historia.