La huella mexicana en la Serie Mundial: un hilo entre Beto Ávila y Jonathan Aranda

La Serie Mundial 2026 en las Grandes Ligas entre Cerveceros de Milwaukee y los Rays de Tampa Bay está por comenzar, teniendo como representante totalmente mexicano a Jonathan Aranda (Rays), quien con su arribo al Clásico de Otoño logra sumarse en la lista histórica como el pelotero 19 en luchar por el máximo campeonato en el beisbol mundial. En ese recuento de 19 jugadores, la lista se abre con el inolvidable Beto Ávila y ahora con el tijuanense Aranda.

Te podría interesar: El costo monetario de ir al Juego 1 de Serie Mundial entre Milwaukee y Rays

De los 19 jugadores mexicanos que han jugado la Serie Mundial, 8 peloteros fueron ofensivos en diversas posiciones en tanto que los 11 restantes fueron lanzadores, del mismo modo en distintas responsabilidades en la loma de los disparos.

Recientemente se recuerda la temporada de ensueño y como titular de Alex Kirk con los Azulejos de Toronto que llegaron en contra de los Dodgers de Los Angeles, la cual el mexicano tristemente la perdió cuando había esperanzas de que alzara además el título con un equipo que no lo ganaba y llegaba desde 1993, lo que lo hubiera instalado en la historia.

Con el receptor Alex Kirk, se había roto un ayuno de dos años sin mexicanos en la Serie Mundial, cuando José Urquidy llegó con los Astros de Houston y levantó el campeonato en la Serie contra los Phillies de Philadelphia.

La lista de jugadores bateadores mexicanos que llegaron a Serie Mundial

En la historia han sido ocho jugadores ofensivos los que han tenido participación. En ese recuento el primer hit para un azteca salió del bat de Beto Ávila el 29 de septiembre de 1954 pegando un imparable por el jardín derechi en el primera entrada del Juego 1 en contra de los Gigantes de Nueva York y él representando a Cleveland.

La primer carrera producida para un representante mexicano en Serie Mundial, fue obra de Erubiel Durazo curiosamente también con Arizona el 31 de octubre de 2001 pegando un doble en el octavo inning ante Mike Stanton, relevista de Yankees, que empujó a Luis González.



Bateadores: Roberto "Beto" Ávila, Aurelio Rodríguez, Jorge Orta, Erubiel Durazo, Benjamín Gil, Karim García, Alejandro Kirk y Jonathan Aranda

Los 11 lanzadores mexicanos que han participado en Serie Mundial

Lanzadores: Horacio Piña, Enrique Romo, Fernando Valenzuela, Aurelio López, Alfredo Aceves, Jaime García, Fernando Salas, Julio Urías, Roberto Osuna, José Urquidy y Víctor González

En el departamento de los lanzadores el primer out lo consiguió Horacio Piña un 17 de octubre de 1973 el cual se dio en la parte alta del quinto inning, con un batazo de línea al jardín izquierdo de Don Hahn, de los Mets de Nueva York.

El primer lanzador mexicano que logró salir vencedor fue el legendario Fernando Valenzuela un 23 de octubre de 1981. Fue en el Juego 3 con Dodgers en contra de los Yankees. El "Toro de Etchohuaquila" tiró juego completo de 9 episodios con cuatro carreras, nueve imparables, siete pasaportes y seis chocolates.

¿Cuándo arranca la Serie Mundial 2026 entre Brewers y Rays?

La Serie Mundial en la que jugará el mexicano Jonathan Aranda, nacido en Tijuana Baja California, comienza este próximo viernes 23 de octubre en el American Family Field, casa de los Brewers de Milwaukee, en punto de las 6 de la tarde.

Calendario completo, día horario y estadio de la Serie Mundial 2026 Brewers vs Rays

Esta es la agenda oficial que ha compartido las Grandes Ligas, sobre la Serie Mundial 2026 entre los Brewes y Rays, la cual podría eventualmente sufrir algún cambio por un tema metorológico.

