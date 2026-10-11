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Fútbol

La reacción de Penta al ver la repetición de su triunfo de Money in the Bank: QUIERO LLORAR, ME MUESTRAN ESTO Y QUIERO LLORAR AHORA

Penta escaló los cinco metros de la escalera y tomó el maletín de Money in the Bank, para ser el el vencedor de esta modalidad; el de Ecatepec reveló su deseo de llorar por los sentimientos.

penta zero miedo luchador

Escrito por: Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Penta Zero Miedo ha logrado el triunfo más importante en su carrera, al ganar la lucha de Money in the Bank 2026 ante figuras de WWE, con lo que ahora tiene la facultad de desafías a un campeón dentro de la empresa el día que se le antoje con una vigencia para reclamar el premio por un año. Con ello el nombre de Penta se hizo tendencia en la tarde noche de este sábado y la imagen que se ha reproducido a montones ha sido vista también por el luchador de Ecatepec que estalla en llanto.

En una transmisión después de Money in the Bank, cuestionaron a Penta sobre sus sentimientos al observar la imagen mientras subía a la escalera y tomaba el maletín, y pese a lo salvaje de la contienda, lo que impone Penta y toda la energía que se respiraba, el ex diablero en la Central de Abastos, taxista, checador y vendedor de fruta no dudó en decir lo que realmente sentía.

"Quiero llorar, realmente quiero llorar al ver esto. Sigo sin creer que esto haya pasado. Pero esta es la prueba de que los sueños se cumplen. Necesitas trabajar todos los días duro. Esa lucha fue increíble todos ahí dieron lo mejor esa noche", comentó Penta Zero Miedo en la mesa de análisis aún con el equipo puesto.

"Mis respetos para CM PUNK, Kevin Owens, Jevon y hasta Breakker. Todos lo dieron todo", comentó Penta destacando que en conjunto lograron un gran enfrentamiento.

"Esta es la primera vez que veo la repetición de ese momento y lo veré muchas veces en mi vida", destacó el oriundo de Ecatepec, Estado de México quien hace casi un mes se convirtió en uno de los luchadores más mediáticos enfrentando a Roman Reigns, con lo que terminó de catapultar su carrera para lo sucedido esta noche en Nueva Orleans.

Te podría interesar: De ser diablero en la central de abastos, a ganar el MONEY IN THE BANK

La lista de todos los ganadores de Money in the Bank en la historia, a la que se suma Penta Zero Miedo


Ganadores
2025Seth Rollins y Naomi
2024Drew McIntyre y Tiffany Stratton
2023Iyo Sky y Damian Priest
2022Liv Morgan y Theory
2021Big E y Nikki A.S.H.
2020Otis y Asuka
2019Brock Lesnar y Bayley
2018Braun Strowman y Alexa Bliss
2017Baron Corbin y Carmella
2016Dean Ambrose
2015Sheamus
2014Seth Rollins
2013Damien Sandow (WHC) y Randy Orton (WWE)
2012Dolph Ziggler (WHC) y John Cena (WWE)
2011Daniel Bryan (WHC) y Alberto Del Rio (WWE)
2010*Kane (WHC) y The Miz (WWE)
2010*Jack Swagger
2009*CM Punk
2008*CM Punk
2007*Mr. Kennedy
2006*Rob Van Dam
2005*Edge
PENTA ZERO MIEDO GANA LUCHA

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