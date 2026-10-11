La reacción de Penta al ver la repetición de su triunfo de Money in the Bank: QUIERO LLORAR, ME MUESTRAN ESTO Y QUIERO LLORAR AHORA

Penta Zero Miedo ha logrado el triunfo más importante en su carrera, al ganar la lucha de Money in the Bank 2026 ante figuras de WWE, con lo que ahora tiene la facultad de desafías a un campeón dentro de la empresa el día que se le antoje con una vigencia para reclamar el premio por un año. Con ello el nombre de Penta se hizo tendencia en la tarde noche de este sábado y la imagen que se ha reproducido a montones ha sido vista también por el luchador de Ecatepec que estalla en llanto.

En una transmisión después de Money in the Bank, cuestionaron a Penta sobre sus sentimientos al observar la imagen mientras subía a la escalera y tomaba el maletín, y pese a lo salvaje de la contienda, lo que impone Penta y toda la energía que se respiraba, el ex diablero en la Central de Abastos, taxista, checador y vendedor de fruta no dudó en decir lo que realmente sentía.

"Quiero llorar, realmente quiero llorar al ver esto. Sigo sin creer que esto haya pasado. Pero esta es la prueba de que los sueños se cumplen. Necesitas trabajar todos los días duro. Esa lucha fue increíble todos ahí dieron lo mejor esa noche", comentó Penta Zero Miedo en la mesa de análisis aún con el equipo puesto.

"Mis respetos para CM PUNK, Kevin Owens, Jevon y hasta Breakker. Todos lo dieron todo", comentó Penta destacando que en conjunto lograron un gran enfrentamiento.

"Esta es la primera vez que veo la repetición de ese momento y lo veré muchas veces en mi vida", destacó el oriundo de Ecatepec, Estado de México quien hace casi un mes se convirtió en uno de los luchadores más mediáticos enfrentando a Roman Reigns, con lo que terminó de catapultar su carrera para lo sucedido esta noche en Nueva Orleans.

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La lista de todos los ganadores de Money in the Bank en la historia, a la que se suma Penta Zero Miedo