Hoy sábado 28 de noviembre, el Real Madrid buscará seguir en la lucha por el liderato de LaLiga. En la Jornada 14, recibe al Deportivo Alavés en punto de las 14:00 horas (tiempo del centro de México) desde la cancha del Estadio Bernabéu.

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Comparativa en LaLiga tras 13 jornadas, así llegan ambos equipos

El Real Madrid, dirigido por José Mourinho, suma en la tabla general 33 puntos, producto de un balance de 11 victorias, cero empates y dos derrotas, con 33 goles a favor y 11 en contra.

Por su parte, el Deportivo Alavés de Quique Sánchez Flores marcha en la novena posición con 16 unidades, tras registrar cuatro triunfos, cuatro empates y cinco descalabros, con una diferencia de goles neutra (18 anotados y 18 recibidos).

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