Real Madrid 0-0 Villarreal EN VIVO: ver GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 9 de octubre, partido de Kylian Mbappé y Jude Bellingham de la Jornada 8 de LaLiga 2026; marcador online

El Real Madrid reanuda su camino en LaLiga recibiendo al Villarreal en un choque vital para no perderle la vista al Barcelona en la cima. Tras firmar un inicio de dos derrotas en siete fechas (V5, P2), los dirigidos por Mourinho se ubican en la cuarta casilla a seis puntos del liderato, sin margen de error previo a El Clásico. Su gran respaldo es la fortaleza del Santiago Bernabéu, donde encadenan seis triunfos ligueros al hilo anotando cuatro goles en cada uno de los últimos cuatro duelos.

Por su parte, el Villarreal de Íñigo Pérez intenta despegar tras cortar su progresión por el parón internacional. El Submarino Amarillo había sumado dos victorias por 3-1 en sus dos últimos partidos (V2, E2, D3.)

El Real Madrid ha ganado cada uno de los cuatro últimos duelos directos y permanece invicto en los seis más recientes (V5, E1).

Pronóstico del Real Madrid vs Villarreal hoy sábado 10 de octubre 2026

Los pronósticos ubican al Real Madrid como amplio favorito para quedarse con la victoria. Marcador estimado: Un resultado probable apunta a un triunfo del Real Madrid por 2-0 o 2-1.

Horario y dónde seguir en vivo el Real Madrid vs Villarreal

Horario: 13:00 horas (Horario del centro de México)

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