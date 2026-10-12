¡POR FIN! Regresa la UEFA Champions League, estos son los partidos de la jornada 2

Tras una Fecha FIFA que se sintió eterna, volvió el futbol de clubes y con ello, las noches mágicas de la UEFA Champions League. La competición más prestigiosa regresa y lo hace con una jornada 2 llena de grandes partidos. El plato que se roba todas las miradas en sin duda la visita del Paris Saint Germain a suelo británico para verse las caras con el Manchester City. Por otro lado, el Real Madrid tendrá que viajar a Italia para enfrentar a una Roma que lo ha hecho bastante bien en la Serie A.

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Desde España podríamos ver un duelo de jugadores mexicanos cuando el Real Betis de Álvaro Fidalgo le haga los honores al Porto de Santiago Gimenez. Mientras que, en un duelo de pronóstico reservado, el Atlético de Madrid tendrá que enfrentar a un Manchester United que goleó en la primera fecha.

Jornada 2 de la UEFA Champions League

Martes 13 de octubre

Lens vs Sporting CP (18:45)

Sabah vs Slavia Praha (18:45)

Arsenal vs Lille (21:00)

Atlético de Madrid vs Manchester United (21:00)

Inter vs Club Brugge (21:00)

Galatasaray vs Barcelona (21:00)

RB Leipzig vs PSV Eindhoven (21:00)

Viking vs Bayern München (21:00)

Villarreal vs Napoli (21:00)

Miércoles 14 de octubre

Feyenoord vs Como (18:45)

LASK vs Liverpool (18:45)

Roma vs Real Madrid (21:00)

Aston Villa vs Fenerbahçe (21:00)

Shakhtar Donetsk vs AEK Athens (21:00)

Bodø/Glimt vs Borussia Dortmund (21:00)

Manchester City vs Paris Saint-Germain (21:00)

Real Betis vs Porto (21:00)

Slovan Bratislava vs Stuttgart (21:00)

Cabe destacar que, clubes como el Inter de Milan (vs Club Brugge) y el Atlético de Madrid están prácticamente obligados a sacar puntos al haber caído con el Real Madrid y el Liverpool en la primera fecha respectivamente. Finalmente, veremos el segundo duelo del Sabah FC en la UEFA Champions League cuando reciba al Slavia Prague en un partido que puede ser histórico para los de Azerbaiján.