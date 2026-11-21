Los Philadelphia Eagles recibirán a los Pittsburgh Steelers este domingo 22 de noviembre en la Semana 11 de la NFL 2026. El partido comenzará a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse EN VIVO por Canal Nu9ve en televisión abierta.

El Lincoln Financial Field será el escenario de un clásico de Pensilvania entre dos equipos que necesitan volver a ganar. Pittsburgh busca mantenerse en la pelea por el liderato de la AFC Norte, mientras que Philadelphia intentará cortar una racha de siete derrotas consecutivas tras su semana de descanso.

¿A qué hora juegan Eagles vs Steelers en la Semana 11 de la NFL?

La patada inicial está programada para las 12:00 horas de Ciudad de México y las 13:00 horas de Filadelfia. El encuentro se disputará en casa de los Eagles, donde se jugó también el último enfrentamiento entre ambos equipos.

La NFL adelantó el partido el 9 de noviembre. En el calendario original figuraba a las 15:25 horas del centro de México, por lo que quienes tenían agendado el encuentro para la tarde deberán sintonizarlo desde el mediodía.

Lincoln Financial Field

¿Dónde ver Eagles vs Steelers EN VIVO en México?

El Eagles vs Steelers se transmitirá en televisión abierta por Canal Nu9ve. Para verlo por internet, las opciones anunciadas por Pittsburgh son ViX y NFL Game Pass a través de DAZN. Quienes prefieran escuchar el encuentro en español podrán hacerlo por El Heraldo Radio (98.5 FM en la Ciudad de México) o desde la app oficial de los Steelers.

¿Cómo llegan Eagles y Steelers al partido de la Semana 11?

Los Steelers llegan con marca de 6-3 luego de perder 38-18 contra los Cincinnati Bengals, un resultado que puso fin a una racha de cuatro victorias. Los Eagles tienen registro de 2-7 y en su último compromiso cayeron 19-11 frente a los New York Giants. Para este domingo, Nick Sirianni confirmó a Joe Milton III como quarterback titular de Philadelphia.

Pittsburgh también tiene una racha pendiente en el clásico de Pensilvania. No gana en Filadelfia desde 1965 y suma 11 derrotas consecutivas en sus visitas a la ciudad. La más reciente fue en diciembre de 2024, cuando los Eagles se impusieron 27-13.