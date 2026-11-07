Steelers podrían dejar salir a Cole Holcomb en plena pelea por los playoffs: esta sería la razón

Los Pittsburgh Steelers atraviesan un momento favorable en la temporada 2026 de la NFL. Con seis victorias y dos derrotas, el equipo encabeza la AFC Norte y busca mantenerse en la pelea por los playoffs. Sin embargo, antes del cierre de intercambios, podría tomar una decisión sobre el futuro de Cole Holcomb.

El linebacker aparece como una posible salida mientras la directiva analiza cómo reforzar el plantel para la segunda mitad de la campaña. Si bien todavía no existe un acuerdo anunciado, su escasa participación en defensa y las necesidades del ataque permiten entender por qué su nombre comenzó a sonar en el mercado.

¿Por qué los Steelers podrían dejar salir a Cole Holcomb?

Según la información publicada por Albert Breer, periodista de Sports Illustrated, Pittsburgh está explorando el mercado de receptores y podría negociar a Holcomb. La información plantea esa posibilidad, aunque no identifica un equipo de destino ni una oferta concreta por el defensivo.

Cole Holcomb Steelers no descarta dar salida a Holcomb (Foto: Cole Holcomb / IG)

El principal motivo estaría relacionado con su lugar dentro del equipo. Durante los primeros ocho partidos de la temporada, Holcomb registró 22 jugadas defensivas y 134 en equipos especiales, mientras que Patrick Queen y Payton Wilson concentran buena parte de la actividad como linebackers interiores.

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Además, los Steelers cuentan con Carson Bruener como alternativa y con Elandon Roberts en el equipo de prácticas. En este contexto, negociar a Holcomb podría permitirles obtener recursos para atender otras necesidades del plantel.

¿Qué refuerzo buscan los Steelers antes del cierre de intercambios?

La posición de receptor es una de las prioridades para Pittsburgh. Las lesiones de Michael Pittman Jr. y Roman Wilson, ambos en la reserva de lesionados, limitaron las opciones del mariscal de campo Aaron Rodgers.

Un análisis publicado por la NFL señala que el ataque necesita mejorar ante las coberturas individuales. La incorporación de otro receptor podría ampliar las alternativas ofensivas durante un tramo decisivo de la temporada.

La directiva tiene hasta el martes 10 de noviembre a las 15:00 horas, tiempo del centro de México, para concretar intercambios. Esa fecha será clave para conocer si Holcomb continúa en Pittsburgh o si el equipo decide realizar algún movimiento.