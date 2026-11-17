La NFL está a menos de una semana de regresar a México para el esperado juego de temporada regular de la temporada 2026 en el que los San Francisco 49ers se enfrentarán a los Minnesota Vikings, correspondiente a la Semana 10. Miles de mexicanos y muchos extranjeron estarán en el Estadio Azteca y entre las cosas que deben saber, es que NO HABRÁ ESTACIONAMIENTO dentro del propio coloso y habrá diferentes opciones de movilidad, destacando el sistema PARK & RIDE.

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Y es que la NFL ha detectado con información oportuna, los problemas de vialidad que pueden emerger en un evento de este calibre.

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Para evitar saturaciones importantes en las inmediaciones, evitar retrasos, permitir el libre tránsito de 49ers y Vikings desde sus concentraciones hasta el Estadio y también las salidas, es que NFL tiene listo este sistema especial PARK & RIDE.

¿En qué consiste el PARK & RIDE, el estacionamiento de la NFL para el juego en México del 22 de noviembre?

La NFL ha ubicado cuatro puntos estratégicos en la Ciudad de México, donde se podrán estacionar los autos para posteriormente tomar un autobús especial que tendrá como destino el Estadio Azteca.

En el caso de asistir al partido de NFL en México en auto, esta parece la manera más eficiente, sencilla, segura y rápida para seguir la ruta hasta el estadio que tiene de vuelta a la NFL.

Puntos de estacionamiento y costo OFICIAL del servicios PARK & RIDE

Estadio Olímpico Universitario: $200 MXN (tarifa única de estacionamiento).

Auditorio Nacional: $35 MXN (tarifa única de estacionamiento).

Santa Fe: $35 MXN (tarifa única de estacionamiento).

Plaza Carso: $35 MXN (tarifa única de estacionamiento).

Ese costo, considera solamente el estaciomiento, y se le agregará la tarifa del autobús que tendrá horarios determinados y costos.

Para ello, la NFL en su sitio web OFICIAL busca dar a conocer dos puntos relevantes

El costo del transporte (desde cualquiera de los puntos) es de $150 MXN por trayecto y por persona. Es decir, el costo será de 150 pesos por cada persona que quiera el servicio de autobús.

Para utilizar este servicio, el usuario necesita una Tarjeta de Movilidad Integrada la cual tiene un costo de 15 pesos.

Así lo MÁS IMPORTANTE es reconocer el mejor punto de trasldado y considerar un tiempo considerable para desplazarse, recordando que el inicio del 49ers vs Vikins será a las 7:20 de la tarde.

Guía de la NFL para llegar al Estadio Azteca, para el partido 4ers vs Vikings

¿Cuánto tiempo de traslado se realiza de Plaza Carso, Auditorio Nacional, Santa Fe y Estadio Olímpico, hacia el Estadio Azteca?

Estadio Olímpico: Este es el punto más cercano al Estadio Azteca, ambos en la Zona Sur y el tiempo de traslado sería de 20 minutos desde el punto de ascenso al punto de descenso en el Estadio.

Este es el punto más cercano al Estadio Azteca, ambos en la Zona Sur y el tiempo de traslado sería de 20 minutos desde el punto de ascenso al punto de descenso en el Estadio. Santa Fe: La zona de Santa Fe es un tanto retirada, por lo que sería el tiempo de traslado sin tráfico, de 45 minutos hasta el Estadio Azteca para el partido San Francisco vs Vikings.

La zona de Santa Fe es un tanto retirada, por lo que sería el tiempo de traslado sin tráfico, de 45 minutos hasta el Estadio Azteca para el partido San Francisco vs Vikings. Auditorio Nacional: Este recinto capitalino ubicado en Paseo de la Reforma tiene una salida sencilla hacia periférico, por lo que un domingo por la tarde, podría ser una buena opción de traslado. Tardaría cerca de 40 minutos.

Este recinto capitalino ubicado en Paseo de la Reforma tiene una salida sencilla hacia periférico, por lo que un domingo por la tarde, podría ser una buena opción de traslado. Tardaría cerca de 40 minutos. Plaza Carso: Este centro comercial ubicado al poniente de CDMX, está cercano al Auditorio Nacional y por su ubicación podría tardar cerca de una hora hasta el Estadio Azteca.

Cada aficionado deberá de detectar la mejor opción de desplazamiento para acudir al juego de la NFL en México entre San Francisco y Minnesota.