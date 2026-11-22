Este domingo 22 de noviembre de 2026, la NFL vuelve a la Ciudad de México para celebrar el duelo estelar del Sunday Night Football entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings, correspondiente a la Semana 11 de la temporada regular.

Ambos conjuntos saltan al emparrillado capitalino en un destacado momento deportivo rumbo a la postemporada.

San Francisco llega ubicado en la cima de la División Oeste de la NFC con marca de 8-1 tras imponerse en un cerrado duelo ofensivo por 46-40 ante los Dallas Cowboys, mientras que Minnesota se presenta con registro de 7-2 en la pelea por el liderato de la División Norte, respaldado por una unidad defensiva que apenas permite 14 puntos por encuentro.

¿A qué hora inicia el partido entre 49ers vs Vikings?

La patada inicial (kickoff) está programada en punto de las 19:20 horas, tiempo del centro de México, en lo que marca una nueva edición del NFL Mexico City Game ante la afición capitalina.

¿En qué estadio se juega el 49ers vs Vikings?

El partido tiene como escenario el Estadio Banorte, inmueble en el que la franquicia californiana funge como equipo local administrativo para recibir a una de las defensivas más sólidas de la Conferencia Nacional.

Este estadio cuenta con una capacidad de 87,523 asistentes y se espera un lleno total, pues los boletos fueron muy cotizados. Además de los aficionados de Vikings y 49ers, habrá asistencia de fanáticos de la NFL, ya que este encuentro marca el regreso de la liga a México tras 4 años de ausencia.

Clima para el Estadio Banorte hoy 22 de noviembre 2026 por el partido de Vikings y 49ers

El pronóstico del clima para hoy en el Estadio Banorte es de 21 grados centígrados, con una sensación térmica de 24. Existe una probabilidad de lluvia del 55% cerca de las 20:00 horas y cielos mayormente nublados. La lluvia será un factor para los asistentes, ya que el Estadio Banorte no es techado del todo.

Brock Purdy se enfrenta a un Kirk Cousins sin descanso

Mientras el mariscal de campo de San Francisco, Brock Purdy, ha estado en el equipo toda la temporada y es uno de los jugadores favoritos para llevarse el premio a MVP de la NFL, el quarterback de Minnesota, Kirk Cousins, llegó a mediadios de noviembre a los Vikings, en un canje con el equipo de Raiders.