Santos Laguna recibe reconocimiento del Congreso de Coahuila por su impacto empresarial

El Congreso del Estado de Coahuila entregó este martes una condecoración a Santos Laguna en la categoría de Desarrollo Empresarial, en reconocimiento a su trayectoria y contribución al crecimiento económico y social de la entidad.

La distinción fue otorgada durante una sesión solemne celebrada en Saltillo, en la que se destacó el impacto de la institución en la Comarca Lagunera y su compromiso con la comunidad a través de la filosofía Ganar Sirviendo.

Durante la presentación de la semblanza del club, se resaltó el modelo desarrollado desde 2006, bajo la operación de Orlegi Sports, basado en el rendimiento deportivo, la formación y la conexión con su entorno.

Uno de los argumentos para conceder el reconocimiento fue el impacto laboral que genera la operación del equipo durante todo el año, más allá de los días de partido.

De acuerdo con la información presentada durante la ceremonia, las actividades de Santos Laguna representan alrededor de mil 600 jornadas laborales anuales para personal externo en áreas como seguridad, mantenimiento, limpieza y servicios.

El Congreso también destacó el trabajo de Guerreros de Corazón, programa del club que desarrolla iniciativas de inclusión, voluntariado, sostenibilidad y desarrollo comunitario.

Santos Santos Laguna recibió una condecoración del Congreso de Coahuila en la categoría de Desarrollo Empresarial, por su contribución al crecimiento económico y social de la Comarca Lagunera.

La ceremonia contó con la participación de Luz Elena Morales Núñez, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila, y Óscar Pimentel González, secretario de Gobierno estatal, quien acudió en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

La condecoración reconoce la participación de Santos Laguna en la actividad económica de la región y su labor social, más allá de su desempeño dentro de las canchas.