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Santos Laguna se mete en la pelea de la Liguilla y convierte el TSM en una fortaleza: Suma 396 minutos sin recibir gol en casa

Santos Laguna tuvo un arranque desastroso, pero ha compuesto su camino

Liga BBVA MX Apertura 2026 Santos vs Pumas UNAM
Carlos Acevedo of Santos during the 13th round match between Santos vs (and) Pumas UNAM as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at TSM Corona Stadium, on October 21, 2026 in Torreon, Coahuila, Mexico.|Jesus Cisneros/Jesus Cisneros

Escrito por: Francisco Fernández

Santos Laguna comenzó el torneo Apertura 2026 en los últimos lugares de la clasificación, acumulando seis derrotas, pero después tuvo un resurgimiento excepcional ganando sus siguientes seis partidos de forma consecutiva y llegando a colarse en puestos de Liguilla para esta Jornada 15, siendo el mejor local y haciendo de su estadio, el TSM, una auténtica fortaleza infranqueable.

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Santos Laguna ha hecho de su estadio una fortaleza y acumula seis juegos sin recibir gol

Los Santos Laguna comenzaron el Apertura 2026 con dos derrotas y un empate como locales, pero después de eso retomaron el camino del triunfo y acumulan cinco partidos sin perder en el TSM que los convierte en el local más efectivo.

Pero además, los Guerreros de la Laguna no han recibido gol en sus cuatro más recientes partidos en casa, dejando en blanco a Pachuca, Querétaro, Pumas y Necaxa.

Incluso en los malos momentos, el TSM era una cancha complicada para los rivales y Atlas y Chivas pudieron ganar ahi, pero solo por la mínima diferencia, con lo que los Laguneros solo han recibido en total tres goles como local en todo el torneo que le permiten ser el mejor anfitrión por la diferencia de goles.

A Santos aun le resta un partido como local en el Apertura 2026 y será ante el Club León, rival directo en la lucha por un lugar en la Liguilla, lo que podría marcar el rumbo del último invitado a la 'Fiesta Grande' del futbol mexicano.

Santos Laguna como local en el Apertura 2026

  • Jornada 2 | Santos 0-1 Atlas
  • Jornada 4 | Santos 0-1 Chivas
  • Jornada 6 | Santos 0-0 Tigres
  • Jornada 8 | Santos 2-1 Juárez
  • Jornada 10 | Santos 1-0 Pachuca
  • Jornada 12 | Santos 5-0 Querétaro
  • Jornada 13 | Santos 2-0 Pumas
  • Jornada 15 | Santos 1-0 Necaxa

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