Santos Laguna vs Pumas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY míercoles 21 de octubre, partido de la jornada 13 de la Liga BBVA MX, marcador online

Los Pumas de la UNAM y el cuadro de Santos Lagiuna se ven las caras en un duelo de pronóstico reservado. Los Guerreros son el equipo más en forma del torneo con cinco victorias al hilo y ya se metieron de lleno a la pelea por un puesto en liguilla. Por otro lado, Universidad Nacional venció de visita a los Potros de Hierro del Atlante en calidad de visitante la fecha pasada y querrá repetirle la dosis a los pupilos de Rentao Paiva.

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