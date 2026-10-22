Santos Laguna vs Pumas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY míercoles 21 de octubre, partido de la jornada 13 de la Liga BBVA MX, marcador online
Partidazo desde el Territorio Santos Modelo, el equipo más enrachado del Apertura 2026 recibe a Universidad Nacional en un cotejo vital en sus aspiraciones a liguilla.
Los Pumas de la UNAM y el cuadro de Santos Lagiuna se ven las caras en un duelo de pronóstico reservado. Los Guerreros son el equipo más en forma del torneo con cinco victorias al hilo y ya se metieron de lleno a la pelea por un puesto en liguilla. Por otro lado, Universidad Nacional venció de visita a los Potros de Hierro del Atlante en calidad de visitante la fecha pasada y querrá repetirle la dosis a los pupilos de Rentao Paiva.
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