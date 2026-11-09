Se aproxima un duelo decisivo en la Liga BBVA MX Femenil; Juárez y Guadalajara se juegan el pase a semifinales

La Liga BBVA MX Femenil abre el telón de la Liguilla del Torneo Apertura 2026 con una de las eliminatorias más atractivas y disputadas de los Cuartos de Final: Chivas de Guadalajara vs. Bravas de FC Juárez. Ambos conjuntos se miden en una serie a ida y vuelta donde la experiencia tapatía se pondrá a prueba ante la ambición del cuadro fronterizo.

¿Cómo llegan a la fase final Chivas y Juárez?

Chivas Femenil accede a esta instancia consolidándose como uno de los proyectos ofensivo más sólidos del certamen. El conjunto rojiblanco supo mantener una regularidad notable a lo largo de la fase regular, caracterizándose por la posesión inteligente del balón y el volumen de juego ofensivo encabezado por figuras de peso en la plantilla. El Guadalajara llega a esta serie con el antecedente favorable de haber vencido 1-0 a las fronterizas en la jornada 10 del torneo regular, lo que les otorga confianza táctica, aunque con la claridad de que la Liguilla exige una versión aún más implacable. Las jaliscienses llegan como segundo del Grupo B con 30 puntos.

Por su parte, las Bravas de FC Juárez han confirmado que dejaron de ser un equipo revelación para convertirse en un contendiente sumamente incómodo en la Liguilla. El conjunto de la frontera ha convertido el Estadio Olímpico Benito Juárez en una verdadera aduana, basando su éxito en un bloque defensivo compacto (la mejora defensa con 12 goles recibidos) y transiciones a gran velocidad que castigan cualquier espacio concedido. Apoyadas en su fortaleza en casa, las fronterizas buscan dar un golpe de autoridad y conseguir una ventaja valiosa antes de pagar la visita en suelo tapatío.

Fechas y horarios oficiales de los Cuartos de Final de Chivas vs Juárez

La Liga BBVA MX Femenil ha confirmado los horarios oficiales para este choque de alto nivel:

Partido de Ida: Martes 10 de noviembre de 2026 | 21:00 horas (Tiempo del Centro de México) | Estadio Olímpico Benito Juárez.

Martes 10 de noviembre de 2026 | (Tiempo del Centro de México) | Estadio Olímpico Benito Juárez. Partido de Vuelta: Sábado 14 de noviembre de 2026 | 21:00 horas (Tiempo del Centro de México) | Estadio AKRON.

Serán 180 minutos de máxima exigencia física y mental. ¿Podrá la jerarquía de Chivas inclinar la balanza a su favor o las Bravas harán pesar su localía para dar la gran sorpresa?