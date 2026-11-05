La convocatoria de la Selección Mexicana que dirige Rafa Márquez, presentó 28 jugadores para los dos partidos de Nations League en la que México enfrenta a Jamaica, teniendo algunas novedades, pero sin duda la más importante es la de Armando León, delantero de NK Osijek.

Como en todo Monterrey, con entrega y pasión por delante. 💪🏼



Incondicionales, presentamos la convocatoria para los partidos ante Jamaica. 🇲🇽🆚🇯🇲



Recuerden que tenemos una cita el 14 y 17 de noviembre. 🏟️#SomosRegios 🤠 pic.twitter.com/xlwDCf95Y1 — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 6, 2026

Ante la pobre cuota de goles en los últimos 4 partidos, que son los que ha dirigido Márquez, ha tomado otras medidas buscando ser más efectivo, y aunque no es la solución se ha atrevido a traer desde Croacia a un delantero nacido en Ensenada, Baja California que sin los números más espectaculares, intentará competir.

Los resultados de México en la era Rafa Márquez; dos empates, dos derrotas, y solo dos goles anotados

México 1-1 Colombia 26 de septiembre

México 1-1 Perú 29 de septiembre

Estados Unidos 3-0 México 3 de octubre

México 0-2 Chile 6 de octubre

En los cuatro juegos de México luego del Mundial y ya en la era Márquez, tan solo han caído dos goles para el equipo mexicano y ha recibido 7 tantos, por lo que a la ofensiva y defensiva hay preocupación por lo que se ha dejado de hacer.

Los atacatantes andan con la pólvora mojada y entre malas rachas o adaptaciones e inclusive lesiones, como la de Raúl Jiménez, se han buscando alternativas.

¿Quién es el delantero Armando León, nuevo atacante convocado a la Selección Mexicana?

Armando León, delantero del NK Osijek tiene marca de 12 partidos jugados en los que ha marcado cinco goles y ha dado un par de asistencias en la temporada actual en la SuperSport HNL de Croacia.

León tiene como características su presencia física con su 1.89 m de estatura y su edad madura para el futbol con 26 años.

Desde este año se sumó al NK Osijek y aquí parece que ha encontrado su mejor momento tanto que se ha colocado como una opción al ataque, amenazando en la posición de centro delantero a Santiago Gimenez que en contraste hay mucha diferencia, uno con un valor de 1 millón 20 mil euros ante los 18 millones de euros que tiene como valor Santi, sin considerar que en diciembre del 2023 estuvo cotizado en 50 mde.

Una lesión, falta de oportunidades, errores ante el arco y lo complicado de salir de esos problemas le han dejado a Gimenez un paso fallido por el Milan y problemas en Porto para consolidarse.

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Ahora llega Armando León quien debutó con el equipo de León en octubre del 2023 y luego intentó una aventura por Europa que ahora lo lleva a Selección Mexicana.

No se tiene claro si León podría arrancar alguno de los partidos, o si será dependiendo lo que se vea en la concentración breve que tendrán, pero las sospechas es que si tiene esta chance es para mostrarse y tener minutos.

¿Cuándo son los partidos de México vs Jamaica del mes de noviembre?

México se enfrenta ante Jamaica en Cuartos de Final de Nations League, compromisos que son de vital importancia para el proceso de Márquez. Ante un equipo de la Concacaf que en el papel tiene menor exigencia que los rivales anteriores, los resultados deberían de llegar.

Selección Mexicana horarios confirmados transmisión TV AZTECA:

Jamaica vs México 14 de noviembre 6:50pm

México vs Jamaica 17 de noviembre 8:20pm