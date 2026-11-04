El delantero mexicano que juega en el NK Osijek de Croacia y sería llamado a la Selección Mexicana

El entrenador Rafael Márquez estaría haciendo una movida inesperada de cara a sus dos próximos partidos como timonel de México, y es que se cree que ante la falta de gol, el exauxiliar de Javier Aguirre ya tendría en la mira a Armando León, un atacante que con un bajo perfil, pero que milita en Europa, sería la gran novedad del cuadro azteca.

La realidad es que el nombre de Armando León es ajeno para la afición, pero Márquez y su cuerpo técnico que se vigilan a los mexicanos de todas las categorías por el mundo, tendrían buenos apuntos del nacido en Ensenada, Baja California de 26 años de edad, quien milita en la Liga de Croacia en donde a miles de kilómetros de su hogar, se ha destacado para que ahora sea el equipo mexicano el que presuntamente le hablará para la concentración y tentativamente para verlo en la cancha en los dos partidos en contra de Jamaica.

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David Medrano, periodista de TV Azteca, adelanta POSIBLE convocatoria de Armando León

David Medrano, este martes 3 de noviembre explicó en sus redes sociales la posible llegada del atacante del NK Osijek, Armando León y afirma que Selección Nacional inclusive ha hecho un trámite para poderlo llamar, lo que enciende aún más el rumor.

"SORPRESA EN SELECCION. Armando León delantero mexicano que juega en Croacia fue reservado por la dirección de Selecciones y sería la gran sorpresa en la convocatoria de Rafa Márquez para enfrentar a Jamaica", comentó Medrano, analista deportivo.

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¿Quién es Armando León, el posible jugador que llegaría a Selección Mexicana?

Armando León es un delantero centro de 26 años, que mide 1.86 m de estatura. Tuvo su formación en Pachuca, y jugó en Liga MX con el León, hasta que probó suerte y se fue en 2024 al Rangers.

Recientemente, en septiembre cambió de aires, mudándose a Croacia en donde con el equipo NK Osijek ha tenido un buen rendimiento con cinco goles y un par de asistencias, estadísticas que aunque no son sorprendentes, le dan el voto de confianza para intentar probarlo en un ambiente como es selección Mexicana.

Les llegaría competencia a Santi Gimenez y Hormiga González

Con esta posible sorpresa en la Selección Mexicana, les llegaría competencia a Santi Gimenez quien no termina de salir del bache en el que anda metido, y también debe generar competencia para Hormiga González, quien no tiene toda la confianza de su entrenador en el Olympiacos y estos llamados le sirven; teniendo a otro atacante Márquez pueede observar más opciones y tomar decisiones.