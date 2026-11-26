El futuro de Pedro López al frente de la Selección Mexicana Femenil tiene un objetivo muy claro: conseguir la clasificación a la Copa Mundial de Brasil 2027. El español reconoció públicamente que no tendría motivos para continuar en el cargo si no consigue llevar al equipo nacional a la próxima justa.

La declaración llega antes de un compromiso decisivo contra Haití, selección a la que México enfrentará este sábado en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W 2026. El encuentro es una oportunidad directa para terminar con una ausencia internacional de más de una década. No obstante, para 2031 el equipo nacional tiene amarrado su pase, ya que será sede.

Pedro López El español se irá si no clasifica al Mundial de Brasil 2027. (Archivo Azteca Deportes)

El entrenador se va si no clasifica al Mundial

El estratega ibérico explicó que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) confió en él con la encomienda de devolver al combinado femenil a una Copa del Mundo, después de dos procesos consecutivos sin conseguir la clasificación.

“Me siento obligado, si no lo consigo, simplemente no merecería seguir aquí”, afirmó. López también comparó su responsabilidad con la de un trabajador contratado para solucionar un problema que, al final, permanece sin resolver.

México, sin ir a 2 Mundiales

La última participación del combinado mexicano en una Copa Mundial Femenina fue en Canadá 2015. En aquella edición, el equipo nacional disputó la fase de grupos, pero no consiguió avanzar a los octavos de final. Posteriormente, tampoco obtuvo su clasificación para Francia 2019 ni para Australia y Nueva Zelanda 2023.

Por esa razón, el objetivo de Pedro es la clasificación a Brasil 2027, que le daría presencia internacional al combinado mexicano después de dos ediciones consecutivas sin participar en la máxima competencia femenina.

El partido entre México y Haití está programado para el sábado a las 15:30 horas del centro de México, en el Texas Health Mansfield Stadium, ubicado en Mansfield, Texas, Estados Unidos.