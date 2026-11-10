La Selección Azteca ya tiene fecha para su primer examen oficial después del Mundial 2026. México enfrentará a Jamaica el sábado 14 y el martes 17 de noviembre, en los cuartos de final de la Concacaf Nations League. Para Rafael Márquez será una prueba distinta a las que ha vivido desde que tomó el banquillo: ahora habrá una eliminación en juego y apenas 180 minutos para demostrar cuánto ha avanzado su equipo.

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El arranque del nuevo proceso no ha sido sencillo. México disputó cuatro amistosos, empató dos y perdió otros dos. Todavía no conoce la victoria con Márquez como entrenador, así que la serie ante los jamaicanos llega con una presión que no existía en septiembre y octubre.

¿Cuándo juega México contra Jamaica y a qué hora?

La ida se disputará el sábado 14 de noviembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Nacional de Kingston. Será el primer encuentro competitivo de Márquez al frente de la selección mayor.

Tres días después, el martes 17 de noviembre, México recibirá a Jamaica a las 20:30 horas en el Estadio Monterrey. Ahí se definirá el boleto a la siguiente ronda mediante el marcador global de ambos partidos.

El ganador av

nzará al Final Four de la Nations League, previsto para marzo de 2027, y asegurará su clasificación a la Copa Oro de ese año. Para México, vigente campeón regional, quedarse fuera significaría un golpe temprano en el camino hacia el Mundial 2030.

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¿Dónde ver gratis los partidos de México y qué se juega Rafa Márquez?

Los encuentros pdrán seguirse gratis en las plataformas digitales y la aplicación de Azteca Deportes, con la cobertura del equipo de transmisiones. La eliminatoria se resolverá el martes en Monterrey.

Márquez convocó a 28 futbolistas para esta ventana internacional. Entre los nombres aparecen Santiago Gimenez, Julián Quiñones y Jesús Corona, quien vuelve a vestir la camiseta nacional.

El técnico conoce bien el peso de estos partidos: durante años los disputó como capitán y ahora le toca tomar las decisiones desde la banca. Jamaica será su primer rival oficial y también su primera oportunidad de ganar. La afición espera algo más que buenas sensaciones: quiere ver una selección capaz de competir cuando el resultado ya no admite excusas.