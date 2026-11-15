México se enfrentó a Jamaica por el partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League. Si bien es cierto que partía como favorito en la previa, durante el desarrollo del encuentro se mostró lo contrario. El equipo de Rafael Márquez fue superado por 3-2 ante el combinado centroamericano y dos jugadores mexicanos fueron tendencia por razones totalmente distintas.

El primero de ellos fue Gilberto Mora, quien fue la pieza más brillante de la Selección Mexicana en Kingston, y el segundo fue Jesús Gallardo, jugador que tuvo una noche para el olvido. Ambos fueron catalogados como el mejor y el peor jugador de México en el duelo ante Jamaica y no solo por los aficionados, sino que también por la estadística.

Gilberto Mora fue el mejor jugador de México en la derrota ante Jamaica

De acuerdo a la información que compartió Statiskicks, sitio especializado en estadística, Gilberto Mora fue el mejor jugador evaluado de México con una puntuación de 8.4 en la derrota frente a Jamaica.

Entre los datos más destacados resaltan su anotación, tres pases claves (líder de todo el partido), un 75% de duelos ganados, un 66% de regates exitosos, cuatro conducciones progresivas, dos faltas recibidas y cinco recuperaciones.

Estos números colocaron al futbolista de 18 años como el mejor de México en Kingston, dejando brillar su increíble potencial, pero también las falencias del resto del equipo nacional.

Gilberto Mora Cuándo vuelve a jugar México tras caer contra Jamaica (Selección Mexicana)

Jesús Gallardo tuvo su peor partido con la Selección Mexicana

En el polo opuesto nos encontramos con Jesús Gallardo, jugador que ya es un referente dentro del combinado azteca. La misma fuente señala que su partido ante Jamaica se convirtió en el peor evaluado de toda su carrera con la Selección Mexicana, habiendo recibido una puntuación de 4.9.

El lateral izquierdo jugó los 90 minutos en Kingston donde marcó un gol en propia puerta, cometió un penal, ganó solo el 50% de los duelos y cometió tres faltas. Desde el armado de juego también intentó tres centros, pero ninguno de ellos llegó a destino. Un partido realmente para el olvido para Gallardo.