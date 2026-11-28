México ha eliminado a Argentina en dos de las tres ocasiones en las que se han enfrentado en las rondas decisivas del Mundial Sub-17. Este lunes 30 de noviembre volverán a encontrarse en Qatar, apenas un año después de que la Selección Mexicana dejara fuera a los sudamericanos en una tanda de penales.

El historial favorece al equipo mexicano, pero también los números de la primera fase de esta Copa del Mundo. México terminó como líder del Grupo K con siete puntos y sin recibir goles, mientras que Argentina avanzó como segunda del Grupo C con cuatro unidades.

La diferencia entre ambos equipos en esta categoría contrasta con el palmarés de sus selecciones mayores: México ha ganado dos Mundiales Sub-17 y Argentina todavía busca su primer campeonato.

#Sub17 | ¡El siguiente paso! 💯



Enfrentaremos a Argentina en los Dieciseisavos de Final de la FIFA Copa del Mundo Sub-17 Qatar 2026. ⚽️



¡A darlo todo, equipo! #HagamosQueSuceda #ProyectoSelecciones 🇲🇽 pic.twitter.com/GzmrzpMfOd — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) November 27, 2026

¿Cuántas veces ha eliminado México a Argentina en el Mundial Sub-17?

La primera eliminatoria entre mexicanos y argentinos se disputó en Finlandia 2003. Argentina ganó 2-0 en cuartos de final, cuando México todavía no había conquistado ninguno de sus dos títulos mundiales de la categoría.

Diez años después se encontraron en las semifinales de Emiratos Árabes Unidos 2013. México, entonces campeón defensor y dirigido por Raúl Gutiérrez, derrotó 3-0 a los sudamericanos y avanzó a su segunda final consecutiva. Nigeria le impidió repetir la coronación de 2011.

El 14 de noviembre de 2025 volvieron a cruzarse, esta vez en dieciseisavos de final. Argentina y México empataron 2-2 en Qatar y el boleto a octavos se resolvió desde los once pasos. La Selección Mexicana ganó la tanda por 5-4.

¿Cuándo y a qué hora juegan México y Argentina en el Mundial Sub-17 de Qatar 2026?

El cuarto enfrentamiento de eliminación directa entre ambos países está programado para las 9:00 horas del centro de México.

El conjunto mexicano llega al partido después de vencer 1-0 a Rumania, golear 4-0 a Camerún y empatar sin anotaciones frente a Venezuela. Argentina perdió 2-0 ante Australia, derrotó 2-1 a Mozambique e igualó 3-3 con Dinamarca.

Otro dato que distingue el recorrido de las selecciones en Qatar 2026 es que Argentina recibió goles en sus tres compromisos, mientras que México mantuvo su portería imbatida.

El ganador del encuentro enfrentará en octavos de final al vencedor del partido entre Uruguay y Croacia, rivales que jugarán el lunes.