Hay incertidumbre en la Selección Mexicana: las 3 dudas que persiguen a Rafa Márquez

Rafael Márquez se prepara para afrontar su primera eliminatoria oficial al frente de la Selección Mexicana, pero todavía tiene decisiones importantes por resolver antes de visitar a Jamaica. El partido del sábado 14 de noviembre, correspondiente a los cuartos de final de la Concacaf Nations League, será transmitido por Azteca Deportes, aunque el entrenador aún tiene dudas para dicho compromiso.

El balance de los primeros cuatro encuentros del estratega dejó dos empates y dos derrotas, con resultados de 1-1 frente a Colombia, 1-1 contra Perú, 0-3 ante Estados Unidos y 0-2 frente a Chile. Además, el equipo únicamente consiguió dos anotaciones y recibió siete. Por ello, Márquez planea realizar unos pequeños ajustes, tanto en la defensa como en la delantera.

Rafa Márquez El entrenador tiene dudas en la defensa, delantera y mediocampo. (Facebook: Selección Nacional de México)

La primera duda de Rafa

Para la serie ante Jamaica, Rafa y su cuerpo técnico convocaron a 2 laterales derechos: Rodrigo Huescas y Kevin Álvarez. Sin embargo, para el partido de ida el exentrenador del Barcelona no los tiene contemplados. De acuerdo con información de David Medrano, planea utilizar a Israel Reyes, quien ya ha fungido en el puesto, como lo fue el Mundial de 2026.

La segunda y tercera duda de Márquez

La otra incógnita del técnico es cuál volante acompañará a Gilberto Mora y Erik Lira. Entre las opciones aparecen Luis Romo, Álvaro Fidalgo y Obed Vargas, quien también se ha mostrado en dicha posición. Pero la más importante para Rafael es en la delantera, ante la baja de Raúl Jiménez.

Entre los atacantes que pueden ser el atacante titular están Armando González, quien viene de marcar un gol el fin de semana pasado y en la pasada gira de México fue quien arrancó en el 11 inicial.

La otra alternativa es Santiago Gimenez, aunque le ha costado volver a ser el goleador letal que fue en el Feyenoord. La última opción es Armando León, quien brilla en el futbol de Croacia y que recibió por primera vez un llamado a la Selección Mexicana a sus 26 años.