Al minuto 15 del partido de Venezuela en contra de México, el jugador Adonai Valdez en su intención de buscar el balón con la cabeza, chocó con otro compañero, llevándose un golpazo que lo dejó noqueado en el pasto y con la necesidad de ser sacado de urgencia hacia un hospital.

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Fue muy temprano en el partido, cuando el defensa buscaba rematar, pero por la inercia y dirección, salió con el golpe y una caída muy descompuesta lo que además fue aparatoso en la cancha del Aspire Zone.

De inmediato, compañeros y rivales en el Venzuela contra México de la categoría Sub 17, del Mundial de la especialidad, fueron a ver al jugador y pidieron con urgencia las asistencias ante la preocupación.

El protocolo fue el de revisar la condición del jugador Adonai Valdez y controlar la situación en el césped.

Las cámaras de la transmisión global no dieron detalles ni imagen de ello, sino hasta que fue llevado en una camilla directamente a una ambulancia.

Mexico's Adonay Valdez suffers a serious head injury after colliding with a teammate during the match against Venezuela.#U17WorldCup #AlkassChannels pic.twitter.com/x93YipgTqr — Alkass English (@alkassenglish) November 27, 2026

Adonai Valdez, fuera de peligro luego del golpazo que despertó miedo en el Mundial SUB 17

La Selección Mexicana, en sus redes sociales informó que al final, no hubo problema que lamentar con Adonai Valdez y que había sido llevado al hospital por seguridad y atención.

Sin embargo, es una incógnita se se someterá a más estudios o si podrá seguir participando en la Copa del Mundo Sub 17.

“El seleccionado Adonai Valdez se encuentra estable y consciente tras sufrir un golpe en la cabeza durante el partido contra Venezuela que activó el protocolo de conmoción cerebral. El futbolista será trasladado a un hospital para seguir siendo atendido”