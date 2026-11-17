Mientras se habla de un lateral que todos quieren ver en México vs. Jamaica, también en la delantera buscan ver al máximo crack: Julián Quiñones. El atacante mexicano atraviesa un año goleador con 41 anotaciones y está a solo 2 de superar una marca histórica que pertenece a Hugo Sánchez.

Así como en la ida Julián Quiñones encendió el intento de remontada, sus goles también lo colocaron entre los máximos anotadores mexicanos en un año calendario. El delantero del Al-Qadsiah ya superó los registros de Santiago Gimenez en 2023 y todavía tiene semanas para intentar quedarse con el récord absoluto.

julian-quiñones-comparado-luis-suarez-leyenda-barcelona.jpg (Instagram: Julián Quiñones)

Julián Quiñones necesita 2 goles para el récord

Quiñones suma 41 goles durante 2026, entre sus actuaciones con el Al-Qadsiah y la Selección Mexicana. Con esa cifra, quedó a 2 anotaciones de alcanzar los 43 que consiguió Hugo Sánchez en 1989.

Si La Pantera consigue 2 goles, alcanzará al histórico delantero mexicano. En tanto, con un hat-trick, se convertirá en el futbolista nacional con más anotaciones en un año calendario. Además, ya dejó atrás los 39 del “Bebote” en 2023.

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Detalles del récord que tiene Hugo Sánchez

Hugo Sánchez estableció el registro de 43 goles en 1989, cuando jugaba principalmente para el Real Madrid y también tenía actividad con la Selección Mexicana.

El histórico pentapichichi anotó 34 tantos en La Liga, 6 en la Copa del Rey y 3 en otras competiciones. Ese año también conquistó la Bota de Oro. Casi cuatro décadas después, Quiñones está cerca de alcanzar una marca que ha resistido el paso del tiempo. “La Pantera” tiene la oportunidad de convertirse en el nuevo referente mexicano en este apartado.

Hugo Sánchez Los inicios del 'Pentapichichi' en Pumas UNAM (Azteca Deportes)

Los 6 mexicanos con más goles en un año calendario

Estas son las mejores cifras de futbolistas mexicanos en un año natural, de acuerdo con los datos de sitios estadísticos:

Hugo Sánchez (1989): 43 goles.

Julián Quiñones (2026): 41 goles.

Santiago Gimenez (2023): 39 goles.

Carlos Vela (2019): 38 goles.

Raúl Jiménez (2019): 36 goles.

Javier “Chicharito” Hernández (2015): 28 goles.

Quiñones necesita 2 anotaciones para igualar a Hugo Sánchez y 3 para superarlo. El cierre de 2026 definirá si consigue escribir su nombre en lo más alto de esta clasificación en goles durante un mismo año calendario.