Así como muchos se preguntan cómo llegar al Estadio BBVA desde el Aeropuerto de Monterrey, otros esperan conocer quiénes serán los futbolistas que Rafael Márquez en México utilizará frente a Jamaica. Uno de los nombres que genera expectativas es Mateo Chávez en la lateral izquierda, pues atraviesa un buen momento en el futbol neerlandés.

Mientras muchos consultan si hay alerta meteorológica para el México vs. Jamaica, también crece el interés por ver al jugador del AZ Alkmaar con la Selección Mexicana. Un ranking de Statiskicks lo coloca como el lateral o carrilero mejor evaluado de la actual temporada de la Eredivisie, respaldado por sus números ofensivos.

V CONCACAF NATIONS LEAGUE 2026-2027 Mexico Team Press Conference Rafael Marquez head coach and Cesar Montes during the Mexico National Team press conference prior ahead of their match against Jamaica as part of the Concacaf Nations League 2026-2027 at BBVA Bancomer Stadium on November 16, 2026 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico. (Jonathan Duenas/Jonathan Duenas)

Mateo Chávez podría ser titular en México vs. Jamaica y sus números le respaldan

El futbolista de 22 años suma 3 asistencias y 2 goles en 12 partidos de la Eredivisie, con un total de 902 minutos disputados. De acuerdo con Statiskicks, es el lateral mejor evaluado de la temporada, además de ser uno de los dos defensores con más goles producidos en el campeonato neerlandés.

Mateo Chávez en el Sparta vs AZ Alkmaar La HORA EXACTA para ver a Mateo Chávez en el Sparta Rotterdam vs AZ Alkmaar (Instagram: Mateo Chávez)

Estas estadísticas alimentan las expectativas sobre su participación ante Jamaica. Chávez aparece como una alternativa para ocupar el lateral izquierdo de México, posición típica de Jesús Gallardo. También suena Bryan González para un futuro.

Mateo Chávez viene de una mala Fecha FIFA

La última experiencia del defensor con la Selección Mexicana no fue positiva. El 4 de octubre de 2026, durante el amistoso frente a Estados Unidos, ingresó al campo y terminó expulsado al minuto 67 por un manotazo a Sebastian Berhalter.

AZ Alkmaar vs Groningen Mateo Chávez, ¿por la titularidad en el AZ Alkmaar vs Groningen? (Instagram: Mateo Chávez)

México perdió aquel encuentro por 3-0 y Chávez se convirtió en el primer expulsado de la etapa de Rafa Márquez como entrenador. La tarjeta roja provocó su suspensión y su salida antes del compromiso frente a Chile. Buscará revancha en esta revancha ante Jamaica, si el DT lo utiliza de titular.

Mateo Chávez y sus números con México

A sus 22 años, el jugador del AZ Alkmaar acumula 14 partidos con la Selección Mexicana, 9 de ellos como titular. Además, tiene 1 gol, conseguido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en el único encuentro que disputó en ese torneo.

_CNL_TRAIN_MEX_ during the Mexico National Team training session prior ahead of their match against Jamaica as part of the Concacaf Nations League 2026-2027 at BBVA Bancomer Stadium on November 16, 2026 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico. (Jorge Martinez/MEXSPORT)

Su rendimiento en la liga de los Países Bajos lo coloca como una alternativa importante para el futuro de la lateral izquierda de México. Ahora, la expectativa está puesta en saber si Rafael Márquez le dará minutos frente a Jamaica.