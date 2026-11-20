Álvaro Fidalgo no termina de encontrarse con su mejor nivel y su presencia en la Selección Mexicana sigue generando críticas. Ahora fue el turno de Carlos Hermosillo, una leyenda del balompié nacional, quien opinó sobre el rendimiento reciente del naturalizado mexicano. El ex Cruz Azul apuntó fuerte contra el ‘Maguito’ afirmando que él mismo podría cumplir con sus funciones a su edad actual.

La situación sucedió en un debate caluroso con Raoul ‘Pollo’ Ortíz. Según la visión de Hermosillo, el ex Club América no debe ser considerado un jugador determinante y hoy pasa desapercibido por el equipo que dirige Rafael Márquez. ¿Qué fue lo que dijo sobre Fidalgo?

Hermosillo cree que Fidalgo no aporta en la Selección Mexicana

“Vemos el futbol al revés, ahora resulta que estamos equivocados, un jugador que juega así cortito, yo puedo jugar así, a mis 62 años así puedo jugar”, expresó Hermosillo en un tono de voz elevado sobre el estilo de juego de Álvaro Fidalgo.

El debate se dio con el ‘Pollo’ Ortíz, quien aseguró que Hermosillo estaba dando su punto de vista de alguna manera, pero que no estaba hablando de la realidad como tal. Y esto se debe a que Rafa Márquez sería quien le ordena a Fidalgo a jugar de esa manera, es decir, en priorizar los pases cortos y aclarar el juego a sus compañeros.

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Fidalgo fue autocrítico con el desempeño de México en la Concacaf Nations League

Luego de que México consiguiera su boleto al final four de la Concacaf Nations League al vencer a Jamaica por la mínima en los cuartos de final, Fidalgo pasó por los medios de comunicación y reconoció que el combinado azteca quedó a deber en el juego jugado en Kingston donde cayeron por 3-2 ante los locales.

“Nadie puede negar que en Jamaica no estuvimos a la altura de lo que representa la Selección Mexicana”, expresó el mediocampista del Betis. Ahora, el seleccionado nacional enfrentará a Estados Unidos en semifinales, una prueba de fuego para conocer para qué está el equipo del ‘Káiser’.

Los números de Álvaro Fidalgo con Rafa Márquez como DT

Fidalgo ha disputado cinco de los seis partidos de la Selección Mexicana bajo el mando de Rafa Márquez. El mediocampista del Betis suma 300 minutos, tres titularidades, cero goles y cero asistencias. Arrancó ante Perú, Chile y Jamaica en la vuelta de los cuartos de final, mientras que ingresó de cambio frente a Colombia y Estados Unidos. El único partido en el que se quedó en la banca fue el de ida en Kingston.

En el triunfo por 1-0 sobre Jamaica en Monterrey, el ‘Maguito’ jugó los 90 minutos, completó 74 de 83 pases (89% de precisión) y generó dos oportunidades para sus compañeros. Además, inició la jugada del único gol con un pase largo para Julián Quiñones, quien después asistió a Jesús ‘Tecatito’ Corona. Fidalgo también estuvo cerca de marcar con un remate que la defensa jamaiquina despejó sobre la línea.