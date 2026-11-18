Así como sorprendió lo que dijo Luis Roberto Alves sobre Chivas, ahora Zague compartió su postura sobre el proceso de Rafa Márquez al frente de la Selección Mexicana. El exdelantero del América pidió paciencia y consideró que las críticas por los últimos resultados no deben precipitar conclusiones.

Mientras el comentarista de TV Azteca contó que pagó el boleto de su padre en el América, ahora habló sobre el futuro del equipo nacional y defendió la continuidad del proyecto de Rafa Márquez. Sus declaraciones llegaron minutos antes de que México superara a Jamaica y consiguiera su clasificación al Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf.

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Zague dice que hay que confiar en el proyecto de Rafa Márquez

La derrota de México ante Jamaica en el partido de ida de los cuartos de final provocó cuestionamientos sobre el trabajo de Márquez. Incluso surgieron versiones sobre una posible salida si el equipo no conseguía avanzar, aunque Zague consideró que todavía es pronto para evaluar el proceso.

“Yo creo que no va a tener ningún problema, son tropiezos. No podemos ser resultadistas, cuando ganamos somos los mejores, cuando perdemos no servimos para nada”, expresó el exfutbolista.

Rafa Márquez será el entrenador de México Rafa Márquez será el entrenador de México (TV Azteca)

Además, insistió en que los proyectos necesitan tiempo para consolidarse y pidió mantener la calma durante esta nueva etapa: “Hay que tener un poco de ecuanimidad y equilibrio, entender que los procesos tienen un tiempo de maduración, hay que darle ese tiempo, apenas está empezando”.

Zague pide que Rafa Márquez siga hasta el Mundial 2030 en México

El exdelantero también manifestó su deseo de que el trabajo de Márquez alcance el objetivo de clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 2030™. “Esperemos que culmine como todos queremos, que México califique al siguiente Mundial y que siga evolucionando en el futbol”, comentó Zague.

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Por último, destacó la importancia de que exista unidad entre los distintos sectores que rodean al equipo nacional. “Cuando todos están unidos, jugadores, técnicos, aficionados y medios, todos estamos unidos, México puede ser una selección sumamente competitiva como lo fue en el Mundial pasado”, concluyó.

De esta manera, Zague se sumó a las voces que respaldan la continuidad del proyecto de Rafael Márquez y consideran que los resultados deben analizarse con perspectiva, sin perder de vista el objetivo de llegar al Mundial 2030.