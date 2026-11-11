En la Selección Mexicana hay sed de revancha por los cuatro partidos disputados en este nuevo ciclo en los que no se ha podido ganar. Una de esas cuentas pendientes está también contra Estados Unidos, que en la cancha venció por un doloroso 3-0 por lo que el cuadro azteca de Rafa Márquez ve en el horizonte una posible revancha en partido de Nations League.

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Aunque para que se dé un partido de ese tipo, entre México vs Estados Unidos, tiene que haber una serie de factores paralelos. Posiblemente si avanzan ambas escuadras a la Final, podrían encontrarse por la disputa del título.

¿Cuáles son las llaves en la Nations League y qué se necesita para tener un México vs Estados Unidos dentro de este torneo?

Básicamente, en la Nations League, ahora mismo para tener un partido de México ante Estados Unidos, se necesitan diferentes escenarios, primeramente que México le gane la serie de Cuartos de Final a Jamaica y que del otro lado Estados Unidos supere a Haití.

Luego México bajo ese mismo escenario, derrotar a Panamá o Curazao para avanzar a la Final de la Nations League 2026.

Y del lado opuesto Estados Unidos despachar al equipo de Canadá o Guatemala. Así, si todos los resultados se cumplen México y Estados Unidos podrían ir a la Final y encontrarse en una revancha especial para México y la cual si llegara a suceder, no podrían perder.

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¿Cuándo y en qué horario jugará México ante Jamaica, partidos de la Nations League?

Jamaica vs México | sábado 14 de noviembre 6:50 PM

México vs Jamaica | martes 17 de noviembre 8:20 PM

Pero antes de pensar en un posible juego ante Estados Unidos, México tiene que superar al rival que es Jamaica en una serie de dos partidos comenzando este sábado 14 de noviembre y culminando el próximo martes.

México va con la firme idea y necesidad de superar a una escuadra que en el papel es inferior pero que puede sacar un susto.

Los antecedentes de México ahora en la gestión de Márquez no son positivos, y de ahí también la necesidad de revertir la inercia de resultados negativos.