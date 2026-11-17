El encuentro entre México y Jamaica se disputará este martes 17 de noviembre a las 8:30 de la noche en el Estadio BBVA, ubicado en Guadalupe, Nuevo León. La sede recibirá el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League, por lo que los aficionados que aterricen en la ciudad deberán contemplar el traslado desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey hasta el inmueble.

En auto hasta el Estadio BBVA

Quienes viajen en automóvil pueden tomar el bulevar Aeropuerto y conectar con la carretera Miguel Alemán, para continuar por el Eje Metropolitano y la avenida Miguel Alemán. Una de las rutas es seguir hacia avenida San Rafael, incorporarse a Poza Rica y continuar hasta Pablo Livas, vialidad donde se encuentra el inmueble, donde México buscará hacer la hazaña.

Estadio BBVA Se puede llegar por auto o transporte público. (Sitio web: Estadio BBVA)

Otra alternativa consiste en contratar un taxi o auto de aplicación. El portal del aeropuerto publica compañías que ofrecen traslados las 24 horas, además de sus teléfonos y medios de pago. Si el plan es conducir un vehículo propio o rentado, es importante revisar los estacionamientos antes de salir.

Ruta de transporte público al Estadio BBVA

Una opción es abordar la Ruta Express Aeropuerto-Y Griega. El servicio conecta la terminal aérea con la estación Y Griega del sistema Metrorrey y circula por la avenida Miguel Alemán. Al descender en ese punto, el usuario deberá ingresar a la Línea 1 con dirección a Exposición, que es la terminal de ese recorrido en Guadalupe.

Después de bajar en Exposición, el trayecto es a pie hacia el inmueble por la zona de la Expo. La estación forma parte de la Línea 1, cuyo recorrido incluye Y Griega, Eloy Cavazos, Lerdo de Tejada y Exposición.

La recomendación es considerar un margen amplio de traslado, sobre todo si el vuelo aterriza pocas horas antes del silbatazo inicial. El partido está programado para las 8:30 de la noche de este martes.