México se enfrenta a Jamaica, en el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Nations League a celebrarse en el Estadio Monterrey, partido que comenzará en punto de las 8:30 pm, y en el que el equipo de Rafa Márquez, está obligado a sacar la victoria para ir a Semifinales, por el marcador de 3-2 en el juego de ida en Kingston; podrás ver el partido EN VIVO por televisión abierta a través de Azteca Siete desde las 8:20 PM.

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El Estadio de los Rayados vuelve a ser escenario de un partido de Selección Mexicana, pero las condiciones son inesperadas aunque generan muchas expectativas, y es que en este proceso en el que Rafa Márquez es el entrenador del equipo azteca, ha tenido cinco partidos y ha perdido en tres ocasiones, la última precisamente ante Jamaica y en un torneo oficial, lo que ha generado algunos comentarios puntuales.

La Selección ha tenido ligeras modificaciones respecto a lo que presentaba hace casi cinco meses México en el Mundial 2026, por lo que hay muchas incógnitas de qué pasa realmente.

Este 17 de noviembre en el Estadio Monterrey, es la mejor oportunidad de la Selección Mexicana para cambiar el rumbo apuntar una victoria y seguir forjando un nuevo proceso. Jugar en casa y ante la afición azteca deberán ser motivos para que se muestre algo positivo.

¿Cuál será el clima en el Estadio Monterrey para el partido México vs Jamaica del 17 de noviembre?

El clima en Monterrey es ideal para jugar al futbol, con una noche regia con un clima de 15 grados, con un 15 por ciento en la probabilidad de lluvia.

México vs Jamaica se jugará bajo esas condiciones, lo que no debería ser un problema en cuanto a la celebración del partido en Monterrey.

El ranking de la FIFA coloca a México en un sitio muy superior a Jamaica

Este 17 de noviembre se actualizó el Ranking de la FIFA y no sorprende que México haya caído tres lugares, pasando del sitio 10 al lugar 13 del mundo, dejando el decoroso TOP 10 del mundo en el futbol.

AQUÍ ESTÁ EL RANKING DE FIFA DE NOVIEMBRE