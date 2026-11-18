Tras la victoria de México contra Jamaica, una de las jugadas que más polémica generó no estuvo relacionada con el gol de Jesús “Tecatito” Corona, sino con una fuerte infracción sobre Álvaro Fidalgo. El mediocampista recibió un impacto que pudo tener consecuencias graves y que terminó con una amonestación para el defensor rival.

Así como se analizó el resultado de México en la Liga de Naciones de la Concacaf, también se puso bajo la lupa el arbitraje del encuentro. La acción ocurrió en los minutos finales, pero ni el árbitro principal ni el VAR consideraron que merecía una tarjeta roja, decisión que provocó numerosas críticas.

Selección Mexicana Copa Oro V CONCACAF NATIONS LEAGUE 2026-2027 Mexico vs Jamaica - CFV Jesus Manuel Corona celebrates his goal 1-0 with Alvaro Fidalgo of Mexico during the Quarterfinals second leg match between Mexican National Team (Mexico) vs (and) Jamaica as part of the Concacaf Nations League 2026-2027 at National Stadium on November 17, 2026 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico. (Angel Hernandez/Angel Hernandez)

La durísima infracción sobre Álvaro Fidalgo en México vs. Jamaica

Al minuto 84, Denzel Hall llegó tarde a disputar una pelota y golpeó con los tachones la pierna derecha de Fidalgo, a la altura de la espinilla y la rodilla. El árbitro solamente mostró tarjeta amarilla y desde entonces la jugada fue cuestionada por aficionados y especialistas.

Para muchos, el impacto era suficiente para considerar una expulsión directa, especialmente por el riesgo que representó para la integridad física del futbolista del Real Betis. Se pudo considerar juego brusco grave.

Esto no fue roja 🔴 en México vs Jamaica. De milagro Álvaro Fidalgo se salvó de una lesión ¿El VAR? brilló por su ausencia🤨 https://t.co/zQzlVSCIIi — Diego González🗞️ (@DieGonzalez73_) November 18, 2026

Álvaro Fidalgo reaccionó a la entrada sufrida

Después del encuentro, Fidalgo habló sobre el golpe y reconoció que pudo haber terminado de una manera mucho más preocupante. “A lo mejor no estaríamos hablando aquí”, comentó al referirse a la fuerza de la entrada.

El ex América logró reincorporarse y terminó el partido sin que se reportara una lesión grave. La jugada, sin embargo, dejó abierta la discusión sobre la decisión arbitral y la falta de intervención del VAR.

Álvaro Fidalgo vuelve a causar baja en Betis: el partido que se pierde (Foto: IG Fidalgo.)

Lo que dijo Álvaro Fidalgo sobre el equipo y su sociedad con Julián Quiñones

Más allá de la infracción, Fidalgo hizo un análisis autocrítico del rendimiento de México. Reconoció que conseguir el pase al Final Four era una obligación, pero advirtió que la clasificación no debe esconder los aspectos futbolísticos que todavía necesitan mejorar.

También habló de su conexión con Julián Quiñones, con quien compartió equipo en el América: “Es uno de los jugadores con los que mejor me entendí. Me alegro mucho del nivel en que está y lo que está consiguiendo”.