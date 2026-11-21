La primera convocatoria con la Selección Mexicana dejó una experiencia especial para Armando León, aunque su participación en la última Fecha FIFA también desató críticas. El atacante del NK Osijek viajó desde Croacia para integrarse al equipo dirigido por Rafael Márquez, pero no disputó ningún minuto frente a Jamaica en los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League.

No obstante, después de regresar con el conjunto europeo, el delantero compartió varias imágenes de su estancia con la Selección Nacional. La publicación apareció después de los comentarios sobre su rendimiento durante las prácticas y no ser convocado a los 2 duelos que le dieron el pase al equipo azteca a la Copa Oro 2027.

Armando León El delantero mostró con orgullo portar la playera de México. (Instagram: @armando.leonr)

La primera convocatoria y las fotos de León

Para el jugador del NK Osijek, la concentración significó su primera oportunidad de formar parte de una convocatoria del equipo mayor. La experiencia tuvo dos encuentros oficiales, aunque el futbolista no apareció entre los suplentes ni ingresó al terreno de juego.

En el partido de ida, disputado en Kingston, y en la vuelta, celebrada en Monterrey, Rafael Márquez optó por otras alternativas para su plantilla. El mexicano quedó fuera de la lista de jugadores disponibles y tuvo que ver ambos duelos desde el palco.

Tras regresar a Croacia, el canterano del Pachuca publicó cuatro imágenes relacionadas con su estancia en la concentración de México. En ellas mostró momentos con la indumentaria verde y parte de las actividades que realizó junto al equipo azteca.

La polémica de Armando León

Desde su convocatoria, el nombre de Armando León generó polémica, ya que no está en el radar de muchos mexicanos por jugar en una “liga exótica”. Pero las críticas no terminaron, ya que un reportero señaló que el delantero mostró un nivel muy inferior al del resto de sus compañeros y consideró que difícilmente volverá a recibir una convocatoria.