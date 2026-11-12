Jamaica vs México: qué dice el pronóstico del clima para el partido de cuartos de final

Así como muchos se preguntan la fecha y horario de Jamaica vs. México, otro aspecto que genera interés entre los aficionados que seguirán el encuentro es el clima que habrá en Kingston. La Selección Mexicana visitará el National Stadium este sábado 14 de noviembre y ya hay un pronóstico de las condiciones meteorológicas.

Mientras está la inquietud sobre los pasajes de avión para ver Jamaica vs. México, también hay que tener en cuenta las temperaturas que se esperan durante el encuentro. El pronóstico más reciente anticipa una noche húmeda, con alrededor de 29 °C a la hora del partido, nubosidad variable y posibilidades de lluvia.

Selección Mexicana Los partidos que jugará México en noviembre de 2026 (Foto: Selección Mexicana)

Clima, temperatura y pronóstico completo para Jamaica vs. México

El encuentro está programado para las 20:00 horas de Jamaica, cuando se espera una temperatura cercana a los 29 °C. La sensación de calor predominará por las condiciones de humedad características de Kingston. Los detalles son:

Temperatura: alrededor de 29 °C durante el partido. Mínima de 24 y máxima de 33º durante el día.

alrededor de 29 °C durante el partido. Mínima de 24 y máxima de 33º durante el día. Sensación térmica: el ambiente podría sentirse más cálido debido a la humedad.

el ambiente podría sentirse más cálido debido a la humedad. Estado del cielo: parcialmente nublado, con intervalos de nubosidad.

parcialmente nublado, con intervalos de nubosidad. Probabilidad de lluvia: los porcentajes de probabilidades fluctúan, pero sería inferior a 20%.

los porcentajes de probabilidades fluctúan, pero sería inferior a 20%. Viento: se esperan condiciones de viento ligero (de 1 a 3 km/h).

_FWC_2026_PO_SF_NCL_JAM_ during of the FIFA World Cup 2026 Play-Off Path-A Semi-final Tournament match between New Caledonia and Jamaica on March 26, 2026 at Guadalajara Stadium, in Guadalajara, Jalisco, Mexico. (Isaac Ortiz/MEXSPORT)

Detalles del partido entre Jamaica y México por la Liga de Naciones de la Concacaf

La Selección Mexicana comenzará su participación en los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026 con una visita a Jamaica. Será el primer encuentro de la serie para el equipo dirigido por Rafael Márquez, que buscará conseguir un resultado favorable antes de disputar la vuelta en territorio mexicano. Estos son los detalles del compromiso:

Partido: Jamaica vs. México.

Jamaica vs. México. Fecha / día: sábado 14 de noviembre de 2026.

sábado 14 de noviembre de 2026. Horario: 19:00 horas del centro de México y 20:00 horas de Jamaica.

19:00 horas del centro de México y 20:00 horas de Jamaica. Estadio: National Stadium de Kingston.

National Stadium de Kingston. Competición: Cuartos de Final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Cuartos de Final de la Liga de Naciones de la Concacaf. Transmisión en México: Azteca 7 / TV Azteca Deportes.

Mexico vs Jamaica en la Nations League Mexico vs Jamaica en la Nations League (Mexsport)

La serie tendrá su segundo capítulo el martes 17 de noviembre, cuando México reciba a Jamaica en el Estadio BBVA de Guadalupe, Nuevo León. El encuentro de vuelta está programado para las 20:30 horas del centro de México. Para Rafa Márquez será una nueva prueba al frente de la Selección Mexicana, que buscará avanzar al Final Four.