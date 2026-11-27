En el Mundial SUB 17, Venezuela se enfrenta a México, este viernes 27 de noviembre a las 10:00 de la mañana, tiempo centro del México. El partido definiría el liderato del Grupo K en el que están instalados estos equipos junto a Rumania y Camerún.

El equipo mexicano de momento marcha con un paso impecable, con dos victorias, con cinco goles anotados y sin haber recibido, lo que los coloca en la cima de este sector.

Luego está Venezuela que también ha ganado sus dos partidos de este torneo, pero han marcado tres goles y recibieron uno, lo que los tiene por diferencia de goles, apenas abajo.

Este enfrentamiento que cierra la acción de grupos, definirá al mejor ubicado y México parte como favorito para vencer y quedar de puntero