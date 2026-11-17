Monterrey albergará el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Nations League entre México y Jamaica. El Estadio BBVA es el recinto al que puedes llegar desde el Aeropuerto Internacional de Nuevo León. Sin embargo, a estas alturas ya no hay disponibilidad de boletos para acudir al inmueble.

El costo de boletos para el México vs. Jamaica

Los precios iniciales dependieron de la ubicación dentro del inmueble:

Zona General: 540 pesos

540 pesos Oriente Arriba : 843.25 pesos

: 843.25 pesos Norte: 1,091.25 pesos

1,091.25 pesos Sur: 1,091 pesos

1,091 pesos Oriente: 1,178 pesos

1,178 pesos Poniente: 1,394 pesos.

Boletos Estadio BBVA A horas del partido, ya no hay boletos disponibles. (Captura de pantalla)

Mientras que para las localidades de mayor costo fue la categoría Club Seats, con montos de 4,320 a 5,040 pesos. La diferencia entre el acceso General de 540 pesos y la alternativa prémium de 4,320 pesos es de 3,780 pesos.

La plataforma Ticketmaster, que es la que vendió los boletos, cobró un cargo de 50 pesos por orden. Por esa razón, el importe final puede cambiar respecto al costo que aparece en el listado inicial.

Sin boletos para el México vs.Jamaica

La venta general comenzó el 19 de octubre a las 11:00 de la mañana. La boletera también tuvo una preventa Banorte el 16 de octubre. Sin embargo, a horas del encuentro, ya no hay boletos, pues según la plataforma, ya han sido agotadas todas las localidades.

El partido está pactado para iniciar a las 8:30 de la noche de este martes. El encuentro será transmitido gratis y completamente en vivo a través de la página web de Azteca Deportes y por la señal de Azteca 7.

Lo que necesita México para avanzar en la Nations League

México necesita vencer a Jamaica en el Estadio BBVA para avanzar a las semifinales de la Nations League, luego de perder 3-2 en el partido de ida. Un triunfo por 1-0 o 2-1 le daría la clasificación gracias al criterio de goles como visitante.

Pero si gana por dos o más anotaciones, también obtendrá el boleto directamente. En cambio, un 3-2 igualaría el marcador global 5-5 y obligaría a disputar tiempos extra. Si gana 4-3, Jamaica avanzaría por sus tres goles fuera de casa. Un empate o una derrota eliminaría al Tricolor.