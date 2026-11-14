VIDEO: Así luce el vestidor de México para enfrentar a Jamaica en Kingston

La Selección Mexicana tendrá una visita particular este sábado 14 de noviembre, cuando dispute el primer capítulo de los cuartos de final de la Concacaf Nations League ante Jamaica. Un reportaje de Azteca Deportes dio a conocer el vestidor que utilizará el conjunto nacional durante su estancia en la capital jamaicana, un recinto con características distintas a las instalaciones modernas.

Las imágenes que circularon antes del encuentro que será transmitido por Azteca Deportes revelan el estado de las instalaciones interiores del National Stadium. La antigüedad del inmueble y los proyectos de renovación que las autoridades deportivas han planteado forman parte del contexto que rodea la visita del equipo dirigido por Rafael Márquez.

National Stadium. Los vestidores del estadio son muy sencillos. (Captura de pantalla)

Así es el estadio de Kingston

El National Stadium forma parte del complejo deportivo Independence Park y abrió sus puertas en 1962. El recinto cuenta con capacidad aproximada para 35 mil espectadores y tiene una larga relación con el atletismo, además de funcionar como casa habitual de la selección jamaicana.

En el video se muestra el vestidor en el que se instalarán los jugadores de la Selección Mexicana, en el que se muestran instalaciones muy diferentes a las que se tienen en el país o en diferentes partes del mundo. Cuenta con un aire acondicionado y 5 duchas, por lo que los jugadores deberán turnarse para bañarse.

Incluso, el túnel que conduce a la cancha fue decorado con cortinas con la bandera de Jamaica, lo que lo hace vistoso a primera impresión.

Aquí puedes ver el México vs. Jamaica

El partido de ida de los cuartos de final está programado para este sábado 14 de noviembre a las 7 de la tarde, tiempo del centro de México. El encuentro tendrá como escenario el National Stadium y marcará el primer compromiso oficial de Rafael Márquez al frente del combinado nacional dentro de una eliminatoria. La transmisión de TV Azteca comenzará a las 6:50 de la tarde por Azteca Siete y la aplicación Azteca o página web.