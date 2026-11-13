Link para ver GRATIS y EN VIVO el México vs Jamaica, para ver los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026

La Selección Mexicana ya conoce a su próximo rival en la Concacaf Nations League 2026-2027. El conjunto dirigido por Rafael Márquez enfrentará a Jamaica en una eliminatoria de ida y vuelta, con el objetivo de conseguir su boleto al Final Four del certamen. El duelo se podrá disfrutar gratis y en vivo a través de un link.

Los aficionados podrán seguir ambos compromisos sin costo a través de la señal de Azteca 7, o en la aplicación de la televisora que puedes tener en tu celular, así como en el sitio oficial https://www.tvazteca.com/aztecadeportes/ para no perderte los duelos del sábado 14 y martes 17 de noviembre.

¿Dónde ver gratis el México vs. Jamaica?

TV Azteca confirmó que tendrá los derechos de transmisión de los dos encuentros entre el combinado mexicano y los Reggae Boyz. La cobertura estará disponible mediante Azteca 7, señal de televisión abierta que permite seguir los partidos sin contratar un servicio de televisión de paga.

Santiago Gimenez falló el empate vs Estados Unidos, luego de que se quedara solo frente a la portería Santiago Gimenez falló un gol claro, luego de que el arquero Kochen le dejara el balón para empatar el partido de México vs Estados Unidos de la fecha FIFA 2026 (Mexsport)

También habrá alternativas digitales para quienes prefieran utilizar un dispositivo móvil o una computadora. Estas son las opciones para acceder a la transmisión:

Televisión abierta: Azteca 7.

Aplicación: Azteca 7, disponible para dispositivos móviles.

Sitio web: https://www.tvazteca.com/aztecadeportes/

¿Cuándo se juega el México vs. Jamaica?

El primer enfrentamiento de la eliminatoria se disputará el sábado 14 de noviembre, cuando Jamaica reciba al equipo azteca en el Estadio Nacional de Kingston. El encuentro comenzará a las 7 de la tarde, tiempo del centro de México.

El duelo de vuelta será el martes 17 de noviembre en el Estadio BBVA, inmueble de Rayados de Monterrey. El silbatazo inicial está programado para las 8:30 de la noche, tiempo del centro de México.

¡LOS ELEGIDOS! 📋✅ Incondicionales, estos son los 28 jugadores que nos representarán en la fecha FIFA de Noviembre 🏟️👊. #SomosRegios 🤠 *Publicidad para México* https://t.co/y6ZaB5tRuT — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 6, 2026

¿Qué necesita México para avanzar a semifinales de la Nations League?

México tendrá que ganarle a Jamaica en el marcador global para obtener su lugar en la Final Four de la edición 2026-2027, que se tiene prevista del 25 al 28 de marzo del próximo año en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California.

Además, los cuatro equipos que superen los cuartos de final asegurarán su clasificación a la Copa Oro 2027.