Seleccionado Nacional ES BAJA por múltiples fracturas de costillas y un pulmón colapsado

La Selección de Canadá sufrió la baja de Jacob Shaffelburg de su convocatoria para los Cuartos de Final de la CONCACAF Nations League ante Guatemala.

El futbolista sufrió múltiples fracturas de costillas y un neumotórax, es decir, un pulmón colapsado. La fuerte lesión se dio en el partido de Seattle Sounders vs LAFC que lo mantendrá fuera de las canchas por tiempo indefinido.

Con la baja del jugador, la Selección de Canadá confirmó cambios en su convocatoria al no poder contar con él y con Jonathan Osorio.

“Zorhan Bassong, Charles-Andreas Brym y Theo Corbeanu se han unido al campamento de CANMNT como reemplazos en la plantilla para Jonathan Osorio y Jacob Shaffelburg.Osorio y Shaffelburg sufrieron lesiones en sus clubes, lo que los dejará fuera de la selección para esta ventana”.

#CANMNT Roster Update 🍁



Zorhan Bassong, Charles-Andreas Brym and Theo Corbeanu have joined CANMNT camp as squad replacements for Jonathan Osorio and Jacob Shaffelburg.



Osorio and Shaffelburg sustained injuries at their clubs, which will leave them unavailable for selection… pic.twitter.com/OaZX4bHKgA — CANMNT (@CANMNT_Official) November 9, 2026

Así fue la lesión de Jacob Shaffelburg

Jacob Shaffelburg entró de cambio al minuto 72 del segundo tiempo y al minuto 79 tuvo que abandonar el terreno de juego tras el fuerte golpe.

The exact moment Seattle’s Jackson Ragen injured LAFC’s Jacob Shaffelburg and almost definitely ended his season.



Only a yellow?!



The LAFC player was hospitalized with a collapsed lung and multiple rib fractures. pic.twitter.com/SjUhSAgMsE — Happy Foot Sad Foot: An LAFC Podcast (@HaFoSaFo) November 11, 2026

Shaffelburg estaba corriendo por la banda en un contragolpe, puntea el balón y un segundo después recibió un fuerte golpe de Jackson Ragen que llegó a la altura del pecho con su codo para evitar que siguiera avanzando, por el fuerte golpe, terminó sufriendo una dura lesión.

Por el momento, el conjunto del LAFC no ha confirmado la gravedad de la lesión del atacante pero diferentes reporteros que cubren al equipo han confirmado que fuentes cercanas del club les revelaron que sufrió múltiples fracturas de costillas y un neumotórax, es decir, un pulmón colapsado.

“ACTUALIZACIÓN: LAFC me confirmó que Jacob Shaffelburg sufrió múltiples fracturas de costillas y un neumotórax (es decir, pulmón colapsado). No se dio un plazo para la recuperación, pero parece muy improbable que Shaff regrese durante los playoffs. Esa falta de Jackson Ragen fue realmente maliciosa.”