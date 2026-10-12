Así quedó la tabla de la Regla de Menores tras la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Cada vez más equipos cumplen con la regla de menores de la Liga BBVA MX y al concluir esta Jornada 11 del torneo Apertura 2026 en la lista de clubes que ya sumaron los minutos necesarios se encuentran Tijuana, Atlante, América, Necaxa, Pumas y Pachuca.

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Así va la tabla de la regla de menores del Apertura 2026

Estos seis equipos son los que más han confiado en los jugadores menores y tras la Jornada 11 del Apertura 2026 han completado los minutos necesarios que establece la Liga BBVA MX en el reglamento.

A esta lista están por integrarse el Atlas, al que solo le restan 16 minutos por jugar con menores, además de Chivas y Atlético de San Luis que podrían cumplir con la regla en la siguiente jornada.

Cabe recordar que la Regla de Menores establece que cada club debe acumular 1,170 minutos con jugadores jóvenes durante el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, pero por jornada solo se tomarán en cuenta un máximo de 225 minutos.

Club Tijuana: COMPLETADO Atlante: COMPLETADO América: COMPLETADO Necaxa: COMPLETADO Pachuca: COMPLETADO Pumas: COMPLETADO Atlas: 1154 minutos (16 restantes) Chivas: 1038 minutos (132 restantes) Atlético de San Luis:957 minutos (213 restantes) Toluca: 828 minutos (342 restantes) León: 837 minutos (333 restantes) Cruz Azul: 665 minutos (505 restantes Tigres: 645 minutos (525 restantes) Puebla: 591 minutos (579 restantes) Santos Laguna: 515 minutos (655 restantes) Querétaro: 495 minutos (675 restantes) Rayados de Monterrey: 469 minutos (701 restantes) FC Juárez: 441 minutos (729 restantes)

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